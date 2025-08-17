پس از ۳۶ سال؛
یک محکوم به قصاص در اهواز بخشیده شد/ادامهی روند کاهش جمعیت زندانها
دادستان مرکز خوزستان گفت: یک محکوم به قصاص در اهواز پس از ۳۶ سال حبس با ورود دادستانی از قصاص رهایی یافت و آزاد شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، امیر خلفیان امروز یکشنبه در بازدید از زندان سپیدار اهواز، بیان کرد: اینمحکوم به قصاص از سال ۱۳۶۸ به اتهام قتل، بیش از ۳۶ سال را در زندان گذراند و با پیگیری دادستانی و جلب رضایت اولیای دم از قصاص رهایی یافت.
وی گفت: در این بازدید با ۱۶ مددجو زیر ۶ ماه حبس دیدار شد و در جریان این بازدید از دغدغهها و مسایل مطرح شده از سوی زندانیان مطلع شدیم.
خلفیان ادامه داد: در این دیدار زمینه آزادی ۱۵ مددجوی دیگر نیز فراهم شد.
دادستان مرکز خوزستان عنوان کرد: روند کاهش جمعیت کیفری زندانها از اولویتهای مهم قوه قضاییه است و این برنامه علاوه بر کاهش تراکم زندانیان، به تحقق عدالت و بازگشت سالم افرادی که واجد شرایط قانونی هستند، به جامعه کمک خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، سال گذشته نیز ۲۲۰ محکوم به قصاص در استان با گذشت اولیای دم آزاد شدند.