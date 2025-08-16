با پیگیری های دستگاه قضایی؛
امکان انتخاب مسیر اختیاری برای رانندگان ناوگان حمل و نقل بینشهری فراهم شد
دادستان مرکز استان هرمزگان از امکان انتخاب مسیر اختیاری برای رانندگان ناوگان حمل و نقل بینشهری با پیگیری های دستگاه قضایی خبر داد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، عارف اکبری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان گفت: با توجه به اینکه عدم تخصیص سهمیه سوخت به برخی از رانندگان ناوگان حمل و نقل بینشهری کشور به علت ثبت نشدن تصاویر کامیونهایشان در دوربینهای مداربسته و به دلیل تردد آن ها در خارج از مسیرهای از پیش تعیینشده به یکی از چالشهای اصلی ناوگان حملونقل بینشهری تبدیل شده بود، به محض اطلاع دستگاه قضایی از این موضوع و با توجه به استمداد فعالین حوزه حمل و نقل، تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ شد.
دادستان مرکز استان هرمزگان افزود: بر این اساس با پیگیری دستگاه قضایی استان هرمزگان و همکاری سازمان راهداری و حملونقل جادهای، امکان انتخاب آزادانه مسیر از مبدأ تا مقصد برای رانندگان فراهم شده است.
وی افزود: این تصمیم که در راستای حمایت از حقوق صنفی رانندگان و با هدف رفع مشکلات آنان اتخاذ شده است، روند تأمین و تخصیص سوخت را بدون ایجاد اختلال امکان پذیر خواهد کرد و گامی مؤثر در تسهیل فعالیت های این قشر زحمتکش محسوب میشود.
اکبری همچنین با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی استان هرمزگان در سالهای اخیر از باب حقوق عامه به حل مسائل و مشکلات حوزه حمل و نقل اهمیت ویژهای داده است، گفت: در همین راستا با تعیین قاضی ویژه رسیدگی به امور حمل و نقل، تمهیدات لازم را برای ارتباط مستقیم با فعالان این عرصه و رفع مسائل و مشکلات آنها اتخاذ کرده ایم.
دادستان مرکز استان هرمزگان در پایان با اشاره به نقش مهم فعالان عرصه حمل و نقل در توسعه اقتصادی کشور از همراهی همیشگی رانندگان شریف، کامیونداران و فعالان این حوزه با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف و در مسیر خدمت رسانی به مردم قدردانی کرد.