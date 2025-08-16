آغاز عملیات ساخت دو کلینیک تخصصی در کرج و نظرآباد / ۶۱۰ میلیارد تومان برای ارتقای خدمات درمانی البرز

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم کلنگ‌زنی دو کلینیک تخصصی استان البرز عصر روز شنبه با حضور نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار البرز، مدیران استانی و مقامات محلی برگزار شد.

مجتبی عبداللهی استاندار البرز در این مراسم گفت: استان البرز با جمعیتی بیش از چهار میلیون نفر با یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی، به زیرساخت‌های درمانی بیشتری نیاز دارد و توسعه مراکز تخصصی از اولویت‌های جدی دولت و وزارت تعاون است.

وی افزود: نخستین پروژه در قالب کلینیک تخصصی شهید بهشتی کرج در زمینی به مساحت ۳۶۰۰ مترمربع و زیربنای ۱۰۵۰۰ مترمربع در پنج طبقه احداث خواهد شد. اعتبار این طرح ۳۵۰ میلیارد تومان است و طی دو سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

استاندار در ادامه گفت: پروژه دوم در شهرستان نظرآباد با زمینی به مساحت ۴۰۰۰ مترمربع و زیربنای ۴۶۰۰ متر در دو طبقه و با اعتبار ۲۶۰ میلیارد تومان ساخته می‌شود.

به گفته وی، زمین این دو پروژه بدون دریافت وجه و پروانه‌های ساخت نیز به صورت رایگان در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است.

استاندار تأکید کرد: استانداری و شهرداری‌های البرز آماده همکاری با همه دستگاه‌های دولتی و خصوصی برای احداث بیمارستان یا درمانگاه هستند تا زمینه تحقق عدالت سلامت در استان فراهم شود.

