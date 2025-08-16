آتش سوزی کوه چرمین در ایلام

به گزارش ایلنا از ایلام، علی محمد پاکدل گفت: نیروهای عضو ستاد مدیریت بحران از جمله منابع طبیعی و آبخیزداری، محیط زیست، هلال احمر، مردم محلی و تشکل‌های همیار طبیعت برای مهار آتش‌سوزی در منطقه حضور دارند.

وی بیان کرد: که بخش عمده‌ای از آتش‌سوزی مهار شده اما مهار بخشی از آن به علت سخت‌گذر بودن، شیب بسیار تند و پرتگاه مانند منطقه با سختی همراه است.

وی وزش تندباد را نیز یکی دیگر از چالش‌های مهار آتش‌سوزی در کوه چرمین برشمرد.

پاکدل‌نژاد اضافه کرد: که با توجه به توپوگرافی خشن منطقه و گستره آتش‌سوزی، نیروهای عضو ستاد مدیریت مقابله با بحران شهرستان های هلیلان، سیروان، چرداول و مرکز استان فراخوان شدند و در منطقه حضور دارند.

وی یادآور شد: افزون بر تلاش برای مهار آتش در ناحیه پرتگاهی این کوه، تعدادی از نیروها همچنین برای جلوگیری از گسترش و بروز آتش سوزی به علت سقوط کنده‌های نیم سوز در بخش‌هایی که آتش سوزی مهار شده است، حضور دارند.

مدیرکل ستاد مدیریت مقابله با بحران استانداری ایلام از مردم خواست هنگام حضور در طبیعت از روشن کردن آتش خودداری کنند و در صورت برافروختن آتش، پیس از ترک مکان از خاموشی آن مطمئن شوند.

هفته گذشته نیز آتش سوزی در سیاه کوه چوار رخ داد که در چندین مرحله به علت وزش باد و سقوط کنده‌های نیم‌سوز دوباره شعله ور شد.

با پایه گزارش‌های رسمی، هفته گذشته شش مورد آتش‌سوزی در جنگل‌ها و منابع طبیعی استان ایلام روی‌داد.

از گستره دو میلیون هکتاری استان ایلام، یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار را عرصه‌های طبیعی تشکیل داده است.