دو سانحه رانندگی در خوزستان با ۱۳ مصدوم

به گزارش ایلنا از خوزستان، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از وقوع دو سانحه رانندگی در استان خوزستان خبر داد که در مجموع ۱۳ مصدوم بر جای گذاشت.

مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: صبح امروز شنبه ۲۵ مرداد، یک دستگاه پژو پارس در مسیر جاده پادگان میشداغ از توابع شهرستان شوش واژگون شد. در این حادثه پنج نفر شامل چهار مرد ۶۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۷ ساله و یک زن ۴۷ ساله دچار آسیب شدند.

وی افزود: سه تن از مصدومان با آمبولانس به بیمارستان طریق‌القدس بستان منتقل و دو نفر دیگر پس از دریافت خدمات درمانی اولیه در محل، نیازی به انتقال نداشتند.

وی همچنین به حادثه دیگر اشاره کرد و گفت: روز جمعه ۲۴ مرداد، برخورد رخ‌به‌رخ دو خودروی پراید و تیبا در کیلومتر ۲۰ محور دهدز – ملاح، هشت مصدوم بر جای گذاشت. مصدومان شامل پنج مرد در سنین ۵۷، ۳، ۷، ۱۳ و ۴۸ سال و سه زن در سنین ۲۸، ۵۸ و ۲ سال بودند.

به گفته رئیس اورژانس پیش بیمارستانی خوزستان، دو دستگاه آمبولانس در محل حاضر شده و پس از انجام اقدامات اولیه، تمامی مصدومان به درمانگاه دهدز منتقل شدند.

