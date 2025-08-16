آذربایجان غربی از رتبه ۲۹ به پنجمین استان برتر اقتصادی کشور رسید

به گزارش خبرنگار ایلنا، سخاوت خیرخواه، در مراسم افتتاح واحد تپلیدی نپیازی و بازسازی شده در خوزه فراوری سنگ های تزئینی و آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه واحد اظهار کرد: در سال جاری با سرمایه‌گذاری در تولید و تبعیت از منویات رهبری، موفق شدیم جایگاه استان را به رتبه پنجم اقتصادی کشور ارتقا دهیم. در نیمه دوم سال نیز تلاش خواهیم کرد تا آذربایجان غربی در جمع سه استان برتر اقتصادی کشور قرار گیرد.

سرپرست صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی از جهش چشمگیر این استان در شاخص‌های اقتصادی خبر داد و گفت: آذربایجان غربی که سال گذشته در جایگاه ۲۹ کشور قرار داشت، امروز جزو پنج استان برتر اقتصادی ایران شناخته می‌شود؛ دستاوردی که نتیجه تلاش‌های تیم اقتصادی استانداری و تمرکز بر سرمایه‌گذاری، توسعه صنایع و رونق فعالیت‌های مرزی است.

وی با اشاره به وضعیت صنایع استان افزود: اکثر واحدهای صنعتی آذربایجان غربی کوچک هستند؛ به‌گونه‌ای که از مجموع ۲۰۷۰ واحد دارای پروانه بهره‌برداری، تنها ۱۳۱ واحد متوسط و بیش از ۱۸۰۰ واحد کوچک فعالیت دارند. سیاست ما تقویت این واحدها برای تبدیل به صنایع متوسط و بزرگ و در کنار آن احداث واحدهای بزرگ صنعتی است.

خیرخواه جلوگیری از خام‌فروشی در معادن، توسعه صادرات معدنی و رونق فعالیت‌های اقتصادی در مرزها را از اهداف اصلی وزارت صمت در استان برشمرد و گفت:در آینده نزدیک شاهد تحولات مهمی در این بخش‌ها خواهیم بود.

