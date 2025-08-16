محمدمهدی عبدالهی مدیرکل راه و شهرسازی فارس شد

به گزارش ایلنا، در متن حکم وزیر راه و شهرسازی، با تأکید بر توانمندی و شایستگی عبدالهی، از وی خواسته شده است با شناخت دقیق مسائل مردم استان در حوزه راه و شهرسازی، ارائه راهکارهای نوین مبتنی بر الگوهای مهندسی و مدیریت ارزش، و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها، در مسیر ارتقای عملکرد این حوزه گام بردارد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین بر ضرورت تبعیت از سیاست‌های کلان و ملی، همکاری و حمایت معاونت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارتخانه، و تعامل کارشناسی با استاندار فارس، مجمع نمایندگان استان و بخش خصوصی تأکید کرده است.

در این حکم، رعایت دقیق قوانین و مقررات، ارتقای بهره‌وری، سلامت اداری، صیانت از بیت‌المال، استفاده از ظرفیت‌های عمومی استان، و توجه به ویژگی‌های فرهنگی، جغرافیایی، زیست‌بوم تاریخی و سرمایه‌های انسانی فارس به عنوان اولویت‌های کاری مدیرکل جدید برشمرده شده است.

وزیر راه و شهرسازی در پایان، برای عبدالهی آرزوی توفیق در خدمت به مردم شریف فارس در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر (عج)، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و در چارچوب سیاست‌های دولت چهاردهم مبنی بر وفاق ملی و توسعه پایدار داشته است

