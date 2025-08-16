خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حکم وزیر راه و شهرسازی؛

محمدمهدی عبدالهی مدیرکل راه و شهرسازی فارس شد

محمدمهدی عبدالهی مدیرکل راه و شهرسازی فارس شد
کد خبر : 1674428
لینک کوتاه کپی شد.

محمدمهدی عبدالهی که طی سه ماه گذشته سرپرستی اداره کل راه و شهرسازی فارس را بر عهده داشت، با حکم فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی به عنوان مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان فارس منصوب شد.

به گزارش ایلنا، در متن حکم وزیر راه و شهرسازی، با تأکید بر توانمندی و شایستگی عبدالهی، از وی خواسته شده است با شناخت دقیق مسائل مردم استان در حوزه راه و شهرسازی، ارائه راهکارهای نوین مبتنی بر الگوهای مهندسی و مدیریت ارزش، و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها، در مسیر ارتقای عملکرد این حوزه گام بردارد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین بر ضرورت تبعیت از سیاست‌های کلان و ملی، همکاری و حمایت معاونت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارتخانه، و تعامل کارشناسی با استاندار فارس، مجمع نمایندگان استان و بخش خصوصی تأکید کرده است.

در این حکم، رعایت دقیق قوانین و مقررات، ارتقای بهره‌وری، سلامت اداری، صیانت از بیت‌المال، استفاده از ظرفیت‌های عمومی استان، و توجه به ویژگی‌های فرهنگی، جغرافیایی، زیست‌بوم تاریخی و سرمایه‌های انسانی فارس به عنوان اولویت‌های کاری مدیرکل جدید برشمرده شده است.

وزیر راه و شهرسازی در پایان، برای عبدالهی آرزوی توفیق در خدمت به مردم شریف فارس در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر (عج)، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و در چارچوب سیاست‌های دولت چهاردهم مبنی بر وفاق ملی و توسعه پایدار داشته است

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور