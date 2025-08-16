با حکم وزیر راه و شهرسازی؛
محمدمهدی عبدالهی مدیرکل راه و شهرسازی فارس شد
محمدمهدی عبدالهی که طی سه ماه گذشته سرپرستی اداره کل راه و شهرسازی فارس را بر عهده داشت، با حکم فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی به عنوان مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان فارس منصوب شد.
به گزارش ایلنا، در متن حکم وزیر راه و شهرسازی، با تأکید بر توانمندی و شایستگی عبدالهی، از وی خواسته شده است با شناخت دقیق مسائل مردم استان در حوزه راه و شهرسازی، ارائه راهکارهای نوین مبتنی بر الگوهای مهندسی و مدیریت ارزش، و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتها، در مسیر ارتقای عملکرد این حوزه گام بردارد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین بر ضرورت تبعیت از سیاستهای کلان و ملی، همکاری و حمایت معاونتها، سازمانها و شرکتهای تابعه وزارتخانه، و تعامل کارشناسی با استاندار فارس، مجمع نمایندگان استان و بخش خصوصی تأکید کرده است.
در این حکم، رعایت دقیق قوانین و مقررات، ارتقای بهرهوری، سلامت اداری، صیانت از بیتالمال، استفاده از ظرفیتهای عمومی استان، و توجه به ویژگیهای فرهنگی، جغرافیایی، زیستبوم تاریخی و سرمایههای انسانی فارس به عنوان اولویتهای کاری مدیرکل جدید برشمرده شده است.
وزیر راه و شهرسازی در پایان، برای عبدالهی آرزوی توفیق در خدمت به مردم شریف فارس در سایه عنایات حضرت ولیعصر (عج)، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و در چارچوب سیاستهای دولت چهاردهم مبنی بر وفاق ملی و توسعه پایدار داشته است