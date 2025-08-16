شکارچیان متخلف گراز و تشی در کازرون دستگیر شدند
یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کازرون دو شکارچی غیرمجاز را در منطقه حفاظتشده کوه سرخ دستگیر کرد. این افراد با استفاده از سگهای شکاری اقدام به شکار غیرمجاز گراز و تشی کرده بودند.
به گزارش ایلنا، مأموران یگان حفاظت در گشتزنی در ارتفاعات کوه سرخ، به دو فرد مشکوک شدند. پس از نزدیک شدن، مشخص شد که این افراد با سگهای شکاری خود، اقدام به شکار غیرقانونی کردهاند.
در بازرسی از متخلفان، لاشه یک گراز وحشی و یک تشی به همراه سگهای شکاری کشف شد. شکار این گونههای جانوری ممنوع و جرم است.
پرونده متخلفان پس از صورتجلسه، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی فرستاده شد. این اقدام در راستای حفاظت از حیات وحش و مقابله با تخلفات صورت میگیرد.