یک مسئول خبرداد؛
بازگشت ۲۹ هزار زائر اربعین توسط ناوگان حمل و نقل فارس
رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان فارس از تلاش شبانه روزی ناوگان حمل و نقل این استان برای بازگشت زائران اربعین حسینی خبر داد .
به گزارش ایلنا، امید جامه فر اظهار داشت: همزمان با اوج بازگشت زائران اربعین حسینی ۲۵۰ دستگاه اتوبوس استان فارس به صورت بی وقفه در حال جابجایی زائران هستند که از ابتدای آغاز طرح اربعین تاکنون بیش از ۲۹ هزار زائر در قالب یکهزار و ۱۶ سفر از مرز بین المللی شلمچه به نقاط مختلف استان با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی بازگشتند.
جامه فر افزود: ناوگان بایستی به صورت یک سرخالی به مرز شلمچه اعزام شوند تا زوار را به مبادی استان فارس برسانند که شاهد تلاش شبانه روزی برای خدمترسانی بهتر هستیم همچنین هماهنگی لازم با انجمن صنفی شرکت حمل و نقل مسافر و کانون رانندگان برای اعزام ناوگان به سایر استانها صورت گرفته است تا با آغاز به کار ادارات در روز شنبه، تمامی عزیزان به استانهای خود منتقل شوند.
وی با بیان اینکه ۱۵۶ شرکت مسافری و شعبات آنها در استان فارس به در مسیرهای اربعینی و غیراربعینی خدمات ارائه میدهند، اظهار کرد: همکاران ما در اداره حمل و نقل مسافر و همچنین اداره ایمنی و ترافیک حوزه معاونت حمل و نقل به صورت شبانهروزی در پایانههای مسافربری حضور دارند و ناوگان اعزامی از پایانهها را از حیث تجهیزات ایمنی و فنی، تعداد مسافر، صورت وضعیت و کامل بودن اطلاعات مسافران به دقت کنترل میکنند.
رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان فارس با اشاره پیگیری ویژه شکایتها و گزارشهای مردمی به سامانه ۱۴۱، گفت: مسافران و زائرانی که از طریق این سامانه شکایتی را ثبت میکنند بلافاصله به اداره حمل و نقل مسافر ارجاع داده شده و مسئول تخلفات این اداره به صورت آنی به موضوع رسیدگی و مشکل را در اسرع وقت پیگیری و رفع میکند.
این مسئول در پایان به برنامهریزی برای ایام پایانی ماه صفر اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به ایام پایانی ماه صفر و شهادت حضرت رضا (ع)، برنامهریزی لازم برای خدمترسانی به زائران حرم مطهر رضوی در حال انجام است بدین منظور جلسهای با حضور انجمن صنفی و تشکلهای صنفی و با میزبانی مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان فارس برگزار میشود تا بتوانیم به نحو احسن به زائران اهل بیت (ع) خدمترسانی کنیم.