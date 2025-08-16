امیدواریم از شهریور فشار بر شبکه برق کاهش یابد

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، حمیدرضا نجفی، با بیان اینکه هر ساله معمولا از اواخر مرداد شاهد گذر از پیک مصرف برق فصل تابستان هستیم، اظهار کرد: امسال به دلیل گرمای هوا و ماندگاری آن در غالب نقاط کشور با شرایط متفاوتی مواجه هستیم و فشار زیاد بر شبکه برق همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه هر یک درجه سانتی‌گراد افزایش دما میزان مصرف برق در کشور را ۱۸۰۰ مگاوات و در کرمانشاه ۲۵ تا ۳۵ مگاوات افزایش می‌دهد، خاطرنشان کرد: در کنار ماندگاری هوای گرم، کم بارشی نیز باعث شده بخشی از ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی به دلیل کاهش ذخیره سدها از دست برود و مجموع این عوامل باعث شده فشار بر شبکه برق همچنان زیاد باشد.

نجفی ابراز امیدواری کرد، از شهریور و با کاهش تدریجی دمای هوا، شاهد کاهش فشار بر شبکه برق و پایین آمدن میزان مصرف باشیم.

وی پیک مصرف برق در فصل گرمای امسال در استان کرمانشاه را ۹۴۵ مگاوات اعلام کرد و افزود: البته این پیک مصرف با احتساب مدیریت بار اعمال شده بود و اگر مدیریت بار را نداشتیم، پیک مصرف به حدود ۱۰۵۰ مگاوات نیز می‌رسید.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت: امیدواریم با گذر تدریجی از روزهای گرم، شاهد ثبت رکورد جدیدی در مصرف برق استان نباشیم.

نجفی همراهی مشترکان در همه بخش‌ها را برای پشت سر گذاشتن دوران پیک مصرف برق ضروری دانست و یادآور شد: تا شهریور که بار شبکه به تدریج کاهش یابد، همراهی مشترکان برای مدیریت مصرف ضروری است.

وی سپس از همراهی خوب ادارات و دستگاه‌ها نیز برای کمک به مدیریت مصرف برق یاد کرد و ادامه داد: نظارت بر مصرف برق ادارات، دستگاه‌ها و بانک‌ها همچنان ادامه دارد.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان کرمانشاه دیماند برق ادارات و دستگاه‌های کرمانشاه را حدود ۶۳ مگاوات اعلام کرد و افزود: در روزهایی که ادارات تعطیل است، حدود ۴۰ تا ۵۰ مگاوات کاهش مصرف برق را در استان شاهد هستیم.

