آلودگی هوا در ۱۲ شهر خوزستان، ۶ شهر در وضعیت قرمز

به گزارش ایلنا از خوزستان و بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ صبح امروز شنبه (بیست و پنجم مرداد) شاخص کیفی هوا در شهر‌های ماهشهر و بهبهان ۱۶۳، هندیجان و اهواز ۱۵۸، سوسنگرد ۱۵۶ و ملاثانی به ۱۵۵ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

این میزان در شهر‌های آغاجاری ۱۴۱، آبادان ۱۳۷، رامهرمز ۱۳۶، اندیمشک ۱۲۳، دزفول و باغملک ۱۱۱ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

انتهای پیام/