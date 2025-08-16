خبرگزاری کار ایران
آلودگی هوا در ۱۲ شهر خوزستان، ۶ شهر در وضعیت قرمز

شاخص کیفی هوا امروز شنبه در ۱۲ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از خوزستان و بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ صبح امروز شنبه (بیست و پنجم مرداد) شاخص کیفی هوا در شهر‌های ماهشهر و بهبهان ۱۶۳،   هندیجان و اهواز ۱۵۸، سوسنگرد ۱۵۶ و  ملاثانی به  ۱۵۵ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی  گروه‌های سنی (قرمز) است.

این میزان در شهر‌های آغاجاری ۱۴۱، آبادان ۱۳۷، رامهرمز ۱۳۶، اندیمشک ۱۲۳، دزفول و باغملک  ۱۱۱ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

 

