بی‌خبری متولیان آب استان از برداشت‌های غیرقانونی رودخانه اعلا؛ تهدید شهرهای شمالی خوزستان و تالاب شادگان

بی‌خبری متولیان آب استان از برداشت‌های غیرقانونی رودخانه اعلا؛ تهدید شهرهای شمالی خوزستان و تالاب شادگان
استاندار خوزستان با انتقاد از بی‌اطلاعی مدیران منابع آب استان نسبت به طرح انتقال آب دیشموک و برداشت‌های غیرقانونی از سرچشمه رودخانه اعلا، تأکید کرد که حقوق آبی مردم مناطق پایین‌دست باید به‌طور جدی در سطح استانی و ملی پیگیری شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بحران آب در منطقه منگشت و برداشت‌های غیرقانونی از سرچشمه رودخانه اعلا، بار دیگر ضعف مدیریت و بی‌خبری متولیان منابع آب استان را آشکار کرده است. کارشناسان محلی می‌گویند این برداشت‌ها بدون نظارت قانونی، جریان طبیعی رودخانه را مختل کرده و موجب کمبود آب در روستاها و شهرهای پایین‌دست از جمله صیدون، میداود و رامهرمز شده است.

این در حالی است که مدیران مربوطه طی سال‌های اخیر نسبت به انتقال آب از طرح دیشموک و تبعات آن برای ساکنان خوزستان واکنش جدی نشان نداده‌اند.

استاندار خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، روز گذشته در نشست بررسی مسائل آب و برق منطقه منگشت با اشاره به این موضوع، بی‌اطلاعی مسئولان را "غیرقابل قبول" توصیف کرد و گفت: «انتظار می‌رفت از سال ۹۸ تاکنون مدیران منابع آبی در دفاع از حقوق مردم منطقه اقدام بازدارنده انجام دهند.»

موالی‌زاده  افزود: «در اولین فرصت این هفته به منطقه منگشت سفر خواهیم کرد و مذاکرات لازم را با استان کهگیلویه و بویراحمد انجام می‌دهیم. در موضوع حقابه‌ها چارچوب‌های مشخصی وجود دارد که باید رعایت شود و خارج از این چارچوب‌ها مورد پذیرش نیست.»

وی تأکید کرد: «ضمن احترام به مردم استان‌های همجوار، از حقوق آبی مردم منگشت در تمامی روستاها و شهرستان‌های آن حوزه به‌طور جدی در سطح استانی و ملی حمایت خواهیم کرد.»

به گزارش ایلنا از خوزستان، کاهش جریان رودخانه اعلا به‌دلیل برداشت‌های غیرقانونی و طرح‌های انتقال آب، علاوه بر صیدون، میداود و رامهرمز، تالاب شادگان را هم به‌طور غیرمستقیم تحت فشار قرار می‌دهد. افت آورد آب ورودی، باعث تشدید خشکی تالاب، تهدید زیست‌بوم و کاهش معیشت جوامع محلی وابسته به آن می‌شود.

رودخانه علاء شریان حیاتی کشاورزی و تامین کننده اصلی آب آشامیدنی سه شهر صیدون، میداوود و رامهرمز است. و حدود ۹۰ درصد حوضه آبریز آن در خوزستان واقع شده است.

سرچشمه این رود از قطره قطره چشمه‌های هفت شهیدان در نزدیکی منطقه گندمکار کوه‌های منگشت شکل می‌گیرد، که بعداز گذر از گندمکار، سرتنگ و سرگچ به منطقه سمه (رود سمه) حوالی اسفندان از توابع دیشموک استان کهگیلویه می‌رسد.(محل انتقال آب)

این رود در ادامه مسیر خود به تنگ چویل، سرآسیاب و علاء صیدون می‌رسد. و بعد از گذر از صیدون و میداوود در منطقه دیمه رامهرمز به رودخانه مارون می‌پیوندد و رودخانه جراحی را تشکیل می‌دهد، جراحی هم در نهایت به تالاب شادگان و خلیج همیشه فارس سرازیر می‌شود.

