اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در زنجان به چهار نفر زندگی بخشید

به گزارش ایلنا، شهریار اماموردی شامگاه جمعه افزود: این بیمار به نام مرتضی آشوری ۳۸ ساکن صایین قلعه به علت بیماری در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان بستری شده بود.

وی اضافه کرد: تلاش پزشکان و کارکنان بیمارستان برای نجات بیمار به دلیل وخامت وضعیت او موثر واقع نشد و پس از اعلام مرگ مغزی بیمار، اقدامات لازم برای کسب رضایت از خانواده او انجام گرفت.

این مسوول ادامه داد: با کسب رضایت از خانواده پس از تایید مرگ‌ مغزی توسط تیم معالج، بیمار برای اهدای اندام به بیمارستان سینای تهران منتقل و ساعاتی پیش این عمل خداپسندانه انجام شد که در نهایت با اهدای چهار عضو بدن او شامل کبد و کلیه ها و قلب جان چهار بیمار در انتظار پیوند عضو نجات یافت.

اماموردی افزود: هر مورد مرگ مغزی می‌تواند یک تا هشت بیمار نیازمند پیوند عضو را از مرگ نجات دهد و به همین دلیل این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی از جمله روش‌های دریافت کارت اهدای عضو را ارسال کد ملی به شماره ۳۴۳۲، شماره‌گیری کد #۳ *۳۴۳۲* یا مراجعه به سایت اهدای عضو به آدرس register.ehda.sbmu.ac.ir جهت اخذ کارت اهدای عضو اعلام کرد.

مسوول شبکه فراهم آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی زنجان از تلاش کادر پزشکی و پرستاری و بخش آی سی یو بیمارستان ولی عصر(عج) زنجان برای اهدای عضو قدردانی کرد.