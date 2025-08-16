ماجرای قطعی آب و توقف جراحی از اظهار بی اطلاعی و تهدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز تا تکذیب فرماندار فردیس+فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز در پی انتشار خبری مبنی بر قطعی آب در بیمارستان شهید سلیمانی فردیس و تعویق برخی از عمل‌های جراحی، دانشگاه علوم پزشکی البرز با صدور تکذیبیه‌ای هرگونه توقف خدمت‌رسانی به دلیل قطعی آب را رد کرد؛ این در حالی است که شواهد میدانی، اظهارات بیماران و تأیید ضمنی برخی پزشکان و‌ پرستاران که نخواستند نام‌شان فاش شود، حاکی از وجود اختلال در روند جراحی‌ها در روزهای اخیر است.

روایت خبرنگار ایلنا و مشاهدات میدانی

خبرنگار ایلنا، به استناد اطلاعات دریافتی از وضعیت بیمارستان، روز پنجشنبه در تماس تلفنی با شهرام صیادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز، موضوع قطعی طولانی‌مدت آب در بیمارستان شهید سلیمانی فردیس را مطرح کرد.

صیادی در ابتدا هرگونه قطعی آب و توقف جراحی را منکر شد، اما پس از اشاره خبرنگار به شواهد موجود، اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که مسئولان بیمارستان به او اطلاع نداده‌اند.

با این حال، پس از انتشار گزارش ایلنا و انتشار تصاویر در فضای مجازی از قطعی شبانه روزی آب و گلایه بیمار تصادفی، این مسئول در اظهارات بعدی خود بار دیگر موضوع قطعی آب بیمارستان و تعویق جراحی شکستگی استخوان پای مصدوم را که به گفته پزشک این بیمار به علت قطعی آب به تاخیر افتاد را تکذیب کرد.

بازدید فرماندار فردیس از بیمارستان و تاکید وی بر آبرسانی کافی

با این حال، فرماندار شهرستان فردیس پس از انتشار خبر ایلنا، عصر روز پنجشنبه گذشته از بیمارستان شهید سلیمانی در همراهی با مسئولان بهداشت و آبفا، بر ضرورت رفع مشکل و رسیدگی به دغدغه بیماران تأکید کرد.

وی در این بازدید، علاوه بر تاکید آبرسانی بموقع، گفت که سلامت مردم خط قرمز مدیریت اجرایی بوده و هیچ گونه خلل در خدمات رسانی به بیماران قابل قبول نیست.

اما فرماندار فردیس به رغم مشاهدات عصر روز پنجشنبه، در روز جمعه از کذب بودن خبر قطعی آب و تعویق جراحی بیماران خبر داد. این درحالیست که طی دو مرحله ملاقات فرماندار فردیس از مصدوم تصادفی مورد نظر که از ۲۱ مرداد بستری و در انتطار جراحی است، شاهد بلاتکلیفی و درد بیمار بوده است.

واکنش و تکذیبیه دانشگاه علوم پزشکی البرز

دانشگاه علوم پزشکی البرز در تکذیبیه رسمی خود اعلام کرد:

هیچ‌گونه توقف در اعمال جراحی به‌دلیل قطعی آب در روزهای چهارشنبه تا جمعه رخ نداده و تمام جراحی‌های اورژانسی و غیر اورژانسی، جز یک مورد به علت عدم رضایت بیمار، انجام شده است.

آب بیمارستان هرگز به‌طور کامل قطع نشده و فقط در برخی ساعات فشار آب کاهش یافته که سریعاً رفع شده است.

مخازن ذخیره آب بیمارستان مانع از ایجاد اختلال در خدمات‌رسانی شده‌اند.

در چهار ماه نخست امسال، میزان اعمال جراحی نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و بخش‌های تخصصی جدیدی راه‌اندازی شده است.

تهدید به شکایت از خبرنگار ایلنا

پس از انتشار خبر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز در تماس تلفنی با خبرنگار ایلنا، وی را به شکایت به‌دلیل «ارسال خبر به رسانه‌های خارجی» تهدید کرد؛ ادعایی که از سوی خبرنگار قویاً تکذیب و مشروط به ارائه مدارک و اثبات این ارتباط عنوان شده است.

اختلاف در روایت رسمی و میدانی از ماجرای قطعی آب بیمارستان سلیمانی فردیس، موضوعی است که هم نیازمند شفاف‌سازی بیشتر از سوی مراجع مسئول است و هم پاسخی روشن به بیماران و خانواده‌هایی که در این روزها، دغدغه سلامت و درمان عزیزان‌شان را دارند.

انتهای پیام/