تولید بیش از ۱۳ میلیون کیلووات ساعت انرژی پاک با نیروگاه خورشیدی در لرستان

به گزارش ایلنا، شیرزاد جمشیدی روز جمعه بیست چهارم مرداد ماه در جلسه با کارشناسان حوزه نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی که در سالن جلسات شرکت توزیع برق استان برگزار شد ، به پیشرفت چشمگیر استان در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی اشاره کرد و اظهار داشت: لرستان با استفاده از ظرفیت بالای خود در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، توانسته رتبه دوم را در میان استان‌های غرب کشور کسب کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده افزود: در حال حاضر، لرستان میزبان ۶۷۵ نیروگاه خورشیدی انشعابی با مجموع ظرفیت ۴.۰۳ مگاوات است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: از ابتدای اجرای این طرح‌ها تاکنون، بیش از ۴۳ میلیارد تومان به حساب متقاضیان واریز شده که این موضوع علاوه بر توسعه انرژی‌های پاک، زمینه اشتغال‌زایی برای ۶۷۵ خانوار استان را فراهم کرده است.

جمشیدی با تأکید بر آثار مثبت زیست‌محیطی این طرح‌ها تصریح کرد: این نیروگاه‌ها تاکنون ۱۳ میلیون و ۹۲۲ هزار و ۵۳۱ کیلووات ساعت انرژی پاک تولید کرده‌اند.

وی بیان کرد: نتیجه فعالیت این نیروگاه‌ها صرفه‌جویی ۳ میلیون و ۶۲ هزار و ۹۵۷ لیتر آب، کاهش مصرف ۳ میلیون و ۸۹۸ هزار و ۳۰۸ متر مکعب سوخت فسیلی و جلوگیری از انتشار بیش از ۸ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۴۲۰ کیلوگرم گاز دی‌اکسیدکربن بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان خاطرنشان کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان نه تنها به تأمین پایدار انرژی کمک می‌کند، بلکه گامی مهم در راستای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و حفاظت از محیط‌زیست محسوب می‌شود.

انتهای پیام/