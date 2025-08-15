رونمایی از پوستر اجلاس سراسری هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اکرم

به گزارش ایلنا از اصفهان؛ مدیر عامل مجموعه مهدیه اصفهان گفت: این اجلاس به مدت سه روز از چهارم تا ششم شهریور در مهدیه اصفهان برگزار خواهد شد.

محمود روضاتی افزود: در روز نخست این رویداد میزبان فرهیختگان، نویسندگان و شعرای آیینی، در روز دوم اجلاس میزبان هیئت‌های مذهبی و مراکز آموزشی و هنری و در روز سوم میزبان اساتید حوزوی و دانشگاهی هستیم.

وی گفت: در این مدت در خصوص محور‌هایی با موضوع شخصیت حضرت محمد (ص)، شناخت تاریخ و ابعاد زندگی مذهبی، علمی، اخلاقی و تربیتی ایشان، معجزات و ارتباط پیامبر اکرم (ص) با قرآن و عترت بحث و تبادل نظر خواهد شد.

