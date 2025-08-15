قاتل پس از قتل ۸ عضو خانواده در گلستان خودکشی کرد
در یک فاجعه هولناک خانوادگی مردی در یکی از شهرهای شرقی استان گلستان با قتل بستگان خود، زنجیرهای از جنایات را آغاز کرد و سپس به استان مازندران گریخت و خودکشی کرد.
به گزارش ایلنای گلستان، به نقل از روابط عمومی پلیس استان گلستان گفت: این فرد در ادامه جنایات خود، با مراجعه به منزل بستگان همسرش در این شهر، با سلاح کلت؛ پدر خانم، باجناق و ۲ خواهر خانمش و فرزند خردسال باجناقش را به قتل رساند و ضمن مصدوم کردن ۳ نفر دیگر با سلاح در دستش به زندگی خود پایان داد.
هنوز انگیزه دقیق این جنایت مشخص نیست. مقامات انتظامی و قضائی استانهای گلستان و مازندران در حال بررسی دقیق جزئیات، علل و عوامل این حادثه تلخ هستند.
این فاجعه غمانگیز بار دیگر لزوم توجه جدیتر به مسائل خانوادگی، سلامت روان و راهکارهای پیشگیری از خشونتهای خانوادگی را در جامعه یادآوری میکند.