اصفهانی‌ها ۲۷۲ واحد خون در اربعین حسینی اهدا کردند

کد خبر : 1673838
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از اهدای ۲۷۲ واحد خون در روز اربعین حسینی در استان اصفهان خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، کیان دهراب پور، مدیرکل انتقال خون استان اصفهان ضمن تسلیت اربعین حسینی اظهار داشت: ۳۱۳ نفر از اهداکنندگان خون در روز پنحشنبه ۲۳ مرداد مصادف با اربعین حسینی به سه مرکز اهدای خون خواجو شهر اصفهان، کاشان و خوانسار مراجعه کردند که از این تعداد ۲۷۲ نفر، موفق به اهدای خون شدند.

وی افزود: با هر واحد اهدای خون حداقل جان سه نفر نجات پیدا می کند.

