به گزارش ایلنا از اصفهان، کیان دهراب پور، مدیرکل انتقال خون استان اصفهان ضمن تسلیت اربعین حسینی اظهار داشت: ۳۱۳ نفر از اهداکنندگان خون در روز پنحشنبه ۲۳ مرداد مصادف با اربعین حسینی به سه مرکز اهدای خون خواجو شهر اصفهان، کاشان و خوانسار مراجعه کردند که از این تعداد ۲۷۲ نفر، موفق به اهدای خون شدند.

وی افزود: با هر واحد اهدای خون حداقل جان سه نفر نجات پیدا می کند.

انتهای پیام/