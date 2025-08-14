خبرگزاری کار ایران
معاون استانداری لرستان:

خانه تشکل های مردم نهاد استان ایجاد می شود

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان از تشکیل خانه سازمان های مردم نهاد استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سعید پورعلی در نشست تخصصی با سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی بمناسبت هفته گرامیداشت مشارکت‌های اجتماعی، ضمن تسلیت شهادت محیط بان «محمود شهمرادی» محیط بان استان گلستان و تبریک روز تشکلها، گفت: با توجه به اهمیت تشکلهای مردم نهاد در کمک به دولت؛ باید گفتمان امنیتی نگاه کردن به حوزه تشکل‌ها و انجمن‌های مردم نهاد را به گفتمان اجتماعی تبدیل کنیم. 

وی با اشاره به اینکه حمایت از سیاست‌های افراد نهادساز در حوزه مدنی بسیار الزامی است، افزود: در سال ۱۴۰۳ در استان لرستان ۷۶۰ تشکل به ثبت رسیده است که بیشترین مجوز در بین دستگاه‌های غیر استانداری، مربوط به کمیته امداد با ۱۶۶ مجوز برای امور محرومین و خیریه هاست. 

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان ادامه داد: این تشکل‌ها بسیار مهمی در حوزه بهداشت، اشتغال و…انجام داده اند. 

پورعلی با اشاره به اینکه تشکل‌ها بعنوان همراه و همکار دولت و بخشی از راه حل‌های ما هستند، اظهار داشت: فضای جامعه ما بسیار پر استعداد است و روز به روز به این استعدادها اضافه می‌شود و بسیاری از افراد تمایل دارند از طریق این تشکل‌های مردم نهاد به کمک جامعه بپردازند. 

وی بابیان اینکه در حال ایجاد خانه‌های تشکل‌ها در استان هستیم، گفت: خانه تشکل‌ها از مجموعه‌هایی است که همانند انجمن‌های مردمی فعالیت دارند و اگر این خانه‌های ایجاد شوند انتظار می‌رود، تبادل تجارب بین سمن‌ها اتفاق بیفتد و ارتباط بین تشکل‌ها مردمی در این خانه‌ها بیشتر بشود. 

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان ادامه داد: در تلاش هستیم طی ماه آینده این خانه‌ها را فعال کنیم. 

وی همچنین بر نحوه صدور مجوزها و تمدیدهای تشکل‌های مردم نهاد تاکید کرد. 

پورعلی، با بیان اینکه محیط زیست طبیعی لرستان با توجه به شرایط اقلیمی آن بی‌نظیر است گفت: ۲۰ درصد جنگلهای زاگرس و ۱۲ درصد جنگلهای کشور در این استان هستند و اگر بنا داریم رویکرد استان به سمت گردشگری برود که باید برویم، یکی از مباحث مهم گردشگری طبیعت و محیط زیست استان است زیرا از ظرفیت‌های مهمی همچون دریاچه ها، آبشارها، چشمه، عرصه‌های طبیعی و … برخوردارست.

