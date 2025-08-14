با موضوع استکبار جهانی؛
نمایش خیابانی «کربلا» در چذابه اجرا شد
در چهارمین روز از برگزاری «ششمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی»، نمایش خیابانی «کربلا » به کارگردانی حسین ایزدی از لرستان در چذابه خوزستان اجرا شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، نمایش خیابانی «کربلا» به کارگردانی حسین ایزدی از استان لرستان، شهرستان خرم آباد، در دو نوبت در پایانه مرزی چذابه در مقابل موکب فرهنگ، هنر و رسانه اجرا شد و مورد استقبال زائرین اربعین حسینی قرار گرفت.
نمایش «کربلا » روایتی از مقاومت و ایستادگی در مقابل استکبار جهانی و نسلکشی در غزه میباشد.
نویسنده و کارگردان این نمایش، حسین ایزدی و بازیگران: سبحان غفارزاده، علیرضا روزبیانی حسین ایزدی هستند.
طراح فضا: مجید ایلخانی، طراح لباس: سمیه حسینی، ساخت موسیقی: مبینا بارافکن، طراح بروشور: مهدی روزبهانی و گریم نیز، یکتا غفارزاده میباشند.
«ششمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی» به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری ادارهکل هنرهای نمایشی، استانداری خوزستان و انجمن هنرهای نمایشی از ۱۷ تا ۲۳ مرداد ماه با حضور ۲۵ گروه نمایشی در بخشهای میدانی و تعزیه برگزار گردید.
دبیر ششمین دوره سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی به عهده مصطفی بوعذار هنرمند شناخته شده تئاتر کشور است.