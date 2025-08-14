استاندار ایلام با حضور سخنگوی دولت:
عبور روان ۴۸۰ هزار زائر از مرز مهران با مدیریت هوشمند ترافیک
احمد کرمی، استاندار ایلام، اعلام کرد که با برنامهریزی دقیق و بهرهبرداری از ۱۰ پروژه کلیدی اربعین، ترافیک شهر مهران روان و عبور زائران بدون مشکل انجام شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، احمد کرمی در جلسه ستاد ویژه اربعین استان با حضور فاطمه مهاجرانی، اظهار کرد: امسال با توجه به برگزاری اربعین در گرمترین فصل سال، اولویت اصلی ما تأمین آب پایدار، آب خنک و یخ برای زائران بود. در این راستا ۱۰ پروژه کلیدی با اعتبار ۲۱۳ میلیارد تومان تعریف و قبل از شروع عملیات اربعین به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: این پروژهها شامل آبرسانی دائم به نقاط مهم مانند سهراهی، پارکینگ اربعین و احداث دو مخزن پیشساخته در قرارگاه آب بود. سالهای گذشته محدودیت تأمین آب باعث اختلال در برنامهریزیها میشد، اما امسال هیچ نگرانی در این زمینه وجود نداشت.
کرمی با اشاره به ساماندهی پایانه بزرگ برکت گفت: این پایانه که به صورت شش بانده تا مرز مهران و پایانه شهید سلیمانی امتداد دارد و سالانه میزبان هزاران اتوبوس و مسافر است، امسال بر اساس نقشه ترافیکی مدیریت شد تا گرههای ترافیکی و تداخلهای احتمالی کاهش یابد. مدیریت تیمی و هماهنگی همه اعضای ستاد، عامل اصلی موفقیت این دوره اربعین بود.
استاندار ایلام ادامه داد: ۱۵۰ هزار خودرو در شهر مهران پارک شده بود، اما ترافیک روان بود. این موفقیت نتیجه برنامهریزی سه ماهه و جلسات متعدد در داخل کشور و عراق برای تأمین امنیت زائران بود. قرارگاه آب روزانه برگزار شد و تأمین آب پایدار پایانهها را تضمین کرد. نقش رسانهها در اجرای برنامههای اربعین نیز بسیار کلیدی و قابل توجه بود.
وی با بیان اینکه جمعیت شهر مهران تنها ۲۰ هزار نفر است، خاطرنشان کرد: در پایانه برکت بیش از ۳۳ هزار زائر جابجا شد و در روزهای ۱۵ و ۱۶ مرداد بیش از ۴۸۰ هزار نفر از مرز مهران عبور کردند که یک رکورد ملی محسوب میشود.»
استاندار ایلام همچنین به ابعاد فرهنگی مراسم اربعین اشاره کرد و گفت: «امسال برادران اهل سنت نیز در پایانه مرزی مهران موکب برگزار کردند که نمونهای از همکاری فرهنگی و همبستگی مذهبی بود.»
کرمی در پایان با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای استان ایلام افزود: «انتظار داریم در زمینه راهآهن استان ایلام با توجه به اثرگذاری آن، توجه ویژهای صورت گیرد.»