ایلنا از قطعی آب مرکز درمانی گزارش میدهد؛
قطعی آب در بیمارستان شهید سلیمانی فردیس؛ اتاق عمل تعطیل و بیماران در انتظار جراحی
بیمارستان تازه تاسیس متکی به آبرسانی آتشنشانی
قطعی کامل آب در بیمارستان شهید سلیمانی فردیس، بیماران نیازمند جراحی را روزها در انتظار گذاشته و فعالیت اتاقهای عمل را متوقف کرده است. این مرکز درمانی اکنون برای ادامه کار خود به آبرسانی اضطراری تانکرهای آتشنشانی متکی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، تنها حدود دو سال پس از افتتاح رسمی بیمارستان ۲۸۰ تختخوابی شهید قاسم سلیمانی فردیس با وعده بهبود خدمات درمانی؛ اما حالا این مرکز با بحران جدی بیآبی مواجه شده و جراحی بیماران به دلیل قطعی آب به تعویق افتاده است؛ بحرانی که اکنون با آبرسانی اضطراری تانکرهای آتشنشانی مدیریت میشود.
بیمارستان شهید قاسم سلیمانی منظریه واقع در شهرستان فردیس که پس از ۱۲ سال انتظار مردم، افتتاح شد، این روزها با چالشی جدی دستوپنجه نرم میکند.
اختلال فعالیت درمانی با قطعی آب
قطعی کامل آب در این مرکز درمانی، فعالیت عادی بخشها را مختل کرده و بیماران نیازمند جراحی را در شرایط بلاتکلیفی قرار داده است.
بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار ایلنا و اظهارات همراهان بیماران، تمامی بخشها از سرویسهای بهداشتی و روشوییها تا اتاقهای عمل با قطعی آب مواجهاند.
برای تأمین بخشی از نیاز بیمارستان، خودروهای آتشنشانی بهطور موقت مخزن بیمارستان را پر میکنند، اما این راهکار تنها برای چند ساعت پاسخگوست.
یکی از بیماران تصادفی بستری در بیمارستان شهید سلیمانی به خبرنگار ایلنا گفت: از سهشنبه شب ۲۱ مرداد بعد از انتقال به این بیمارستان به ما گفتند که جراحی شکستگی که نیازمند پلاتین است فردا چهارشنبه انجام نمیشود چون آب نیست.
این بیمار ادامه داد: قرار بود اگر پنجشنبه ۲۳ آب بیاید، جراحی انجام شود و امروز با تداوم قطعی آب باید تا هفته بعد صبر کنم و با داروی مسکن درد را تحمل کنم.
یکی از همراهان بیمار به خبرنگار ایلنا گفت که بیمارستان حتی آب برای شستوشو ندارد.
قطعی آب بیمارستان شهید سلیمانی گزارش نشده
شهرام صیادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز، نیز در گفتوگو با ایلنا نسبت به وقوع قطعی آب در این بیمارستان اظهار بیاطلاعی کرد و گفت: «تا کنون چنین مشکلی به من اطلاع داده نشده است.» این اظهارنظر در حالی مطرح میشود که همراهان بیماران و پرسنل از تداوم مشکل بیآبی در روزهای اخیر خبر میدهند.
بیمارستان متکی به آبرسانی آتشنشانها
بیمارستان شهید سلیمانی با ظرفیت ۲۸۰ تخت و هدف ارتقای خدمات درمانی در البرز در سال ۱۴۰۲ در دومین سفر استانی رئیس دولت سیزدهم افتتاح شد، اما بیآبی و اتکا به تانکر آتشنشانی اکنون تصویری متناقض با وعدههای روز افتتاح به نمایش گذاشته است
ادعای مسئولین: البرز مشکل آب ندارد
این بحران در حالی رخ میدهد که مسئولان استان البرز از جمله علیرضا عباسی نماینده کرج و فردیس، اخیراً اعلام کرده است که استان البرز در زمینه آب مشکلی ندارد و بخش زیادی از آب شرب از چاه تأمین میشود.
با این حال، پروژه انتقال آب سد طالقان به تهران همچنان برای جبران کمآبی پایتخت در حال اجراست؛ موضوعی که پرسشهای جدی درباره سهم واقعی البرز از منابع آبیاش ایجاد کرده است.