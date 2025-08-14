به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در ادامه برنامه‌های بازدید میدانی از ظرفیت‌های صنعتی شهرستان کشاورز شاهباز سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین، صالحی فرماندار بوئین‌زهرا، و کشاورز شهسواری بخشدار بخش مرکزی شهرستان بوئین زهرا به همراه هیات همراه، از شهرک صنعتی پاسارگاد (چرم‌سازی) بازدید کردند.

در این بازدید، هیأت همراه ضمن حضور در گمرک شهرک صنعتی پاسارگاد، از شرکت پویا تفتان (تولیدکننده انواع قیر) نیز دیدن کردند.

کشاورز شاهباز در حاشیه این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های متنوع شهرک صنعتی پاسارگاد گفت: با تکمیل زیرساخت‌ها و ارائه حمایت‌های هدفمند می‌توان زمینه ارتقای تولید، افزایش اشتغال و توسعه صادرات در این شهرک را بیش از پیش فراهم کرد.

فرماندار بوئین‌زهرا نیز عنوان کرد: شهرک صنعتی پاسارگاد از مهم‌ترین مراکز تولیدی و اشتغال‌زایی شهرستان به شمار می‌رود و با برنامه‌ریزی منسجم و حمایت از سرمایه‌گذاران، می‌توان نقش آن را در اقتصاد منطقه بیش از گذشته تقویت کرد.

انتهای پیام/