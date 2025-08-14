معاون دادگستری استان قزوین خبر داد؛
تشکیل پرونده حمایتی برای زندانیان زن در قزوین
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: برای برخی زندانیان پرونده حمایتی در دفتر حمایت از زنان و خانواده دادگستری تشکیل شود تا روند حمایتهای لازم به صورت ویژه دنبال شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در بازدید از اندرزگاه نسوان زندان مرکزی ضمن گفتوگوی مستقیم با زندانیان به بررسی مسائل و درخواستهای آنان پرداخت و مشاورههای تخصصی حقوقی و قضایی ارائه کرد.
وی همچنین بر نقش کلیدی زنان در تحکیم بنیان خانواده و ضرورت حمایتهای حقوقی و اجتماعی از آنان تأکید نمود و فراهمسازی زمینه بازگشت سالم زندانیان به جامعه را ضروری دانست.
معاون اجتماعی دادگستری کل استان قزوین تأکید کرد: برای برخی زندانیان پرونده حمایتی در دفتر حمایت از زنان و خانواده دادگستری تشکیل شود تا روند حمایتهای لازم به صورت ویژه دنبال شود.