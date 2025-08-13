طوفان با سرعت ۹۷ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید

به گزارش ایلنا، محسن حیدری شامگاه چهارشنبه افزود: در شهرستان زهک نیز سرعت باد به ۸۳ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی به حدود ۸۰۰ متر محدود شد.

وی ادامه داد: غبار برخاسته از این طوفان موجب شد دید افقی در ایستگاه فرودگاهی زاهدان نیز به ۸۰۰ متر کاهش یابد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، در شمال استان تا اوایل هفته آینده به‌ویژه در ساعات صبح، وزش باد شدید و گردوخاک رخ خواهد داد. همچنین در زاهدان، نواحی مرکزی و برخی مناطق جنوبی استان، وزش باد نسبتاً شدید و غبار گسترده پدیده غالب خواهد بود.

وی توصیه کرد: بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان در زمان وقوع گردوخاک از تردد غیرضروری خودداری و رانندگان ضمن رعایت نکات ایمنی در جاده‌ها، کشاورزان نیز نسبت به محافظت از گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی اقدام و از انجام کار در ارتفاعات پرهیز کنند.

به گزارش ایلنا، منطقه سیستان در شمال سیستان و بلوچستان در روزهای گذشته نیز با پدیده بادهای ۱۲۰ روزه، طوفان و وزش باد شدید مواجه بود.

زابل یکی از شهرستان‌های پنجگانه منطقه سیستان در شمال سیستان و بلوچستان و در فاصله ۲۰۵ کیلومتری شمال شرقی زاهدان مرکز این استان است.