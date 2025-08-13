آخرین وضعیت آتش سوزی چوار:
مهار حریق سیاهکوه در مراحل پایانی/ بسیج همه نیروها برای خاموشکردن کندهها
مدیران بحران و منابع طبیعی ایلام از ادامه عملیات مهار آخرین بخش حریق سیاهکوه خبر دادند و اعلام کردند نیروهای بسیج، سپاه، منابع طبیعی و دوستداران محیط زیست همچنان در محل حضور دارند.
به گزارش ایلنا از ایلام، مهار حریق سیاهکوه وارد مراحل پایانی شده و تنها بخشی از آتشسوزی در محدوده تنگ حمام باقی مانده است.
علی محمد پاکدل، مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام گفت: تلاش برای مهار کامل حریق ادامه دارد. بخش باقیمانده از سمت تنگ حمام تحت کنترل نیروهای اعزامی بسیج و منابع طبیعی قرار دارد.
یاسم خانمحمدیان، مدیرکل منابع طبیعی استان نیز افزود: نیروهای شهرستان ایوان، شهرستانهای همجوار، بسیج و سپاه به همراه دوستداران محیط زیست از لحظات نخست در منطقه حاضر بوده و تلاش میکنند تنها بخش باقیمانده آتش را مهار کنند.
وی با اشاره به فیلمهای منتشر شده از محل حادثه گفت: نقاط روشن دیدهشده در فیلمها مربوط به کندههاست که پس از مهار آتشسوزی، عملیات پایش و خاموشکردن آنها برای جلوگیری از گسترش مجدد انجام میشود.