به گزارش ایلنا از ایلام، مهار حریق سیاه‌کوه وارد مراحل پایانی شده و تنها بخشی از آتش‌سوزی در محدوده تنگ حمام باقی مانده است.

علی محمد پاکدل، مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام گفت: تلاش برای مهار کامل حریق ادامه دارد. بخش باقیمانده از سمت تنگ حمام تحت کنترل نیروهای اعزامی بسیج و منابع طبیعی قرار دارد.

یاسم خانمحمدیان، مدیرکل منابع طبیعی استان نیز افزود: نیروهای شهرستان ایوان، شهرستان‌های همجوار، بسیج و سپاه به همراه دوست‌داران محیط زیست از لحظات نخست در منطقه حاضر بوده و تلاش می‌کنند تنها بخش باقیمانده آتش را مهار کنند.

وی با اشاره به فیلم‌های منتشر شده از محل حادثه گفت: نقاط روشن دیده‌شده در فیلم‌ها مربوط به کنده‌هاست که پس از مهار آتش‌سوزی، عملیات پایش و خاموش‌کردن آن‌ها برای جلوگیری از گسترش مجدد انجام می‌شود.

