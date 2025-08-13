نماینده مجلس عنوان کرد:
الحاق سنجان به اراک نباید موجب بیتوجهی به زیرساختهای آن شود
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: سنجان از قدیمیترین مناطق شهر اراک است که با وجود پیشینه تاریخی و فرهنگی، در حوزه زیرساختهای شهری با کمبودهایی مواجه است. الحاق سنجان به اراک نباید موجب بیتوجهی به زیرساختهای آن شود و رفع مشکلات آن باید با جدیت بیشتری پیگیری گردد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد جمالیان در نشست بررسی مسائل و مشکلات منطقه سنجان اراک، به موضوع احداث درمانگاه در این منطقه اشاره کرده و افزود: ساخت درمانگاه شبانهروزی و حل مشکلات زیرساختی منطقه سنجان در دستور کار جدی قرار دارد. این منطقه نیازمند یک درمانگاه شبانهروزی است.
وی ادامه داد: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و با استفاده از سند تکبرگ موجود، پیگیر راهاندازی درمانگاه شبانهروزی سنجان هستیم. در صورت همکاری شهرداری، ساخت این مرکز در سال جاری آغاز میشود و بخشی از بودجه از محل منابع ملی و وزارت بهداشت تأمین خواهد شد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به مهمترین مشکلات منطقه سنجان اشاره کرده و اظهار داشت: کمبود آب آشامیدنی و کشاورزی، لایروبی قنوات، بهبود حملونقل عمومی، بازسازی بافت فرسوده و احیای فضای سبز از بین رفته سنجان، از مهمترین مشکلات این منطقه است.
جمالیان به دیگر مشکلات موجود در منطقه سنجان اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: مشکلات شبکه فاضلاب منطقه سنجان باید رفع شود. کیوسک راهور در این منطقه باید استقرار یابد. همچنین رسیدگی به وضعیت باغات این منطقه از دیگر موضوعاتی است که باید مورد پیگیری قرار گیرد.
وی به موضوع مشکلات ترافیکی و تردد خودروهای سنگین در منطقه سنجان اشاره کرده و بیان داشت: این موضوع به صلاح منطقه نیست. در این راستا با مسئولان مربوطه برای جابجایی مسیر و جلوگیری از عبور این خودروها مذاکره خواهیم کرد تا در این چارهاندیشی شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تأکید کرد: هفته آینده جلسهای با حضور فرماندار، شهردار، اعضای شورای شهر و دستگاههای اجرایی مسئول، برگزار میشود و در این جلسه نسبت به حل مشکلات منطقه سنجان تصمیمگیری خواهد شد.
جمالیان ابراز داشت: رویکرد نمایندههای مجلس این است که به تفکیک برای هر منطقه، پس از بررسیهای میدانی، صورتجلسهای مجزا با زمانبندی مشخص تهیه شود. در این راستا باسد تنها وعدههایی داده شود که قابلیت اجرایی شدن داشته باشد.