فرماندار ایذه:
تنش آبی در ایذه طی چند روز آینده رفع میشود/ نیاز به همکاری مردم داریم
فرماندار شهرستان ایذه گفت: با توجه به مشکلات فعلی در حوزه برق و متعاقب آن کمبود آب در مناطقی از شهرستان، تمام امکانات را برای عبور از این پیک چند روزه به کار گرفتهایم.
گودرز ترکیزاده امروز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: شرایط آبی فقط مختص به ایذه نیست و در بسیاری از مناطق کشور این مشکل وجود دارد که با مدیریت صحیح از این شرایط فصلی عبور خواهیم کرد. قطعا اگر مردم در موارد مصرفی همکاری کنند مشکل آب، کم و رفع خواهد شد.
وی افزود: طی گفتوگوهای متعددی که در چند روز گذشته با صابر علیدادی مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان انجام دادهایم، چند تانکر جدید به یگان آبرسانی ایذه برای کنترل تنش آب اضافه شده و میشود و بزودی از این پیک چند روزه عبور خواهیم کرد.
فرماندار ایذه تأکید کرد: باتوجه به قطعی دو روز گذشته برق در سطح شهرستان بهدلیل وقوع تندباد و پیرو آن وجود مشکل در پمپاژ آب به مخزن شهر، برای امروز و فردا در اکثر محلات شاهد قطع و افت فشار آب و وجود تنش آبی خواهیم بود که از مردم درخواست همکاری داریم.
ترکیزاده تصریح کرد: قطعاً مشکل آبی فعلی در ایذه مقطعی است و فقط در برخی از مناطق با ضعف آب شرب مواجه هستیم که تمامی امکانات شهرستان را برای عبور از این مشکل به کار بستهایم، مردم نگران نباشند.