گودرز ترکی‌زاده امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: شرایط آبی فقط مختص به ایذه نیست و در بسیاری از مناطق کشور این مشکل وجود دارد که با مدیریت صحیح از این شرایط فصلی عبور خواهیم کرد. قطعا اگر مردم در موارد مصرفی همکاری کنند مشکل آب، کم و رفع خواهد شد.

وی افزود: طی گفت‌وگوهای متعددی که در چند روز گذشته با صابر علیدادی مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان انجام داده‌ایم، چند تانکر جدید به یگان آب‌رسانی ایذه برای کنترل تنش آب اضافه شده و می‌شود و بزودی از این پیک چند روزه عبور خواهیم کرد.

فرماندار ایذه تأکید کرد: باتوجه به قطعی دو روز گذشته برق در سطح شهرستان به‌دلیل وقوع تندباد و پیرو آن وجود مشکل در پمپاژ آب به مخزن شهر، برای امروز و فردا در اکثر محلات شاهد قطع و افت فشار آب و وجود تنش آبی خواهیم بود که از مردم درخواست همکاری داریم.

ترکی‌زاده تصریح کرد: قطعاً مشکل آبی فعلی در ایذه مقطعی است و فقط در برخی از مناطق با ضعف آب شرب مواجه هستیم که تمامی امکانات شهرستان را برای عبور از این مشکل به کار بسته‌ایم، مردم نگران نباشند.

