خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندار ایذه:

تنش آبی در ایذه طی چند روز آینده رفع می‌شود/ نیاز به همکاری مردم داریم

تنش آبی در ایذه طی چند روز آینده رفع می‌شود/ نیاز به همکاری مردم داریم
کد خبر : 1673391
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار شهرستان ایذه گفت: با توجه به مشکلات فعلی در حوزه برق و متعاقب آن کمبود آب در مناطقی از شهرستان، تمام امکانات را برای عبور از این پیک چند روزه به کار گرفته‌ایم.

گودرز ترکی‌زاده  امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت:  شرایط آبی فقط مختص به ایذه نیست و در بسیاری از مناطق کشور این مشکل وجود دارد که با مدیریت صحیح  از این شرایط فصلی عبور خواهیم کرد. قطعا اگر مردم در موارد مصرفی همکاری کنند مشکل آب، کم و رفع خواهد شد. 

وی افزود:  طی گفت‌وگوهای متعددی که در چند روز گذشته با صابر علیدادی مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان انجام داده‌ایم،  چند تانکر جدید به یگان آب‌رسانی ایذه برای کنترل تنش آب اضافه شده و می‌شود و بزودی از این پیک چند روزه عبور خواهیم کرد. 

فرماندار ایذه تأکید کرد: باتوجه به قطعی دو روز گذشته برق در سطح شهرستان به‌دلیل وقوع تندباد و پیرو آن وجود مشکل در پمپاژ آب به مخزن شهر، برای امروز و فردا در اکثر محلات شاهد قطع و افت فشار آب و وجود تنش آبی خواهیم بود که  از مردم درخواست همکاری داریم. 

ترکی‌زاده تصریح کرد: قطعاً مشکل آبی فعلی در ایذه مقطعی است و فقط در برخی از مناطق با ضعف آب شرب مواجه هستیم که تمامی امکانات شهرستان را برای عبور از این مشکل به کار بسته‌ایم، مردم نگران نباشند. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور