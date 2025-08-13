استاندار لرستان مطرح کرد:
تلاش برای توسعه الیگودرز با جذب منابع ملی و حضور بخش خصوصی
استاندار لرستان گفت: الیگودرز یکی از شهرستان های مهم و باظرفیت های ویژه در استان است که برنامه داریم برای توسعه این شهرستان از طریق جذب منابع ملی و حضور بخش خصوصی، اقدام کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدسعید شاهرخی امروز چهارشنبه در جریان سفر یک روزه به شهرستان الیگودرز در جمع خبرنگاران، بابیان اینکه الیگودرز دارای ۲۰ درصد وسعت لرستان و سرشار از پتانسیلهای ویژه در بخشهای کشاورزی، صنعت و…است، ادامه داد: این شهرستان باوجود مردمی نجیب و سختکوش، نقش عمدهای در تامین درآمد سرانه استان دارد.
وی با تاکید براینکه در برنامه ۵ساله توسعه استان ۸ هزار شغل برای الیگودرز دیده شده است، گفت: در این برنامه وظیفه ما و دولت بسترسازی برای کار و وظیفه مدیران هم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایهگذاری این بخش است.
استاندار لرستان افزود: شهرستان الیگودرز دارای افراد فرهیخته و سرمایه گذار شایسته جهت سرمایهگذاری میباشد و ماهم فرش قرمز به معنی واقعی برای سرمایهگذاری در استان و شهرستان پهن میکنیم.
وی ادامه داد: تامین منابع آبی متناسب با نیاز بخش کشاورزی، صنعت و… شهرستان باتوجه به وجود سرچشمههای آبی در منطقه، در دستور کار قرار دارد.
استاندار لرستان با اشاره به برنامه درنظر گرفته شده برای بازدید از صنایع، واحدها و پروژههای شهرستان الیگودرز، اظهار کرد: این بازدیدها به منظور شتابدهی به روند ساخت برخی صنایع، کمک به فعالیت هرچه بیشتر واحدهای در حال کار و بررسی مشکلات واحدهای تعطیل شده، صورت میگیرد.
شاهرخی ادامه داد: در این سفر با جمعی از معتمدین، بزرگان و نخبگان این شهرستان نیز دیدار و گفتگو خواهیم داشت.