تجمع امروز در مخالفت با احداث معدن شمام

به گزارش ایلنا، عده‌ای از مردم به نمایندگی از اهالی روستای شمام با حضور در مقابل ساختمان سازمان صنعت معدن و تجارت گیلان ضمن اعتراض به صدور مجوزهایی که منجر به تخریب محیط زیست و نابودی طبیعت می شود از مسوولان خواستار توضیح در خصوص انجام چنین اقدامات تامل بر انگیزی شده‌اند که به قیمت نابودی محیط زیست و پر شدن جیب عده‌ای سودجو می شود.

ایلنا به‌زودی گزارش هایی را در خصوص دست‌های پشت پرده این اقدام منتشر خواهد کرد.

