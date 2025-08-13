تجمع امروز در مخالفت با احداث معدن شمام

خبرگزاری کار ایران
مردم شمام از روستاهای تابع رستم آباد در شهرستان رودبار در اعتراض به صدور مجوز کوهخواری تحت عنوان برداشت از معدن سنگ دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گزارش ایلنا، عده‌ای از مردم به نمایندگی از اهالی روستای شمام با حضور در مقابل ساختمان سازمان صنعت معدن و تجارت گیلان ضمن اعتراض به صدور مجوزهایی که منجر به تخریب محیط زیست و نابودی طبیعت می شود از مسوولان خواستار توضیح در خصوص انجام چنین اقدامات تامل بر انگیزی شده‌اند که به قیمت نابودی محیط زیست و پر شدن جیب عده‌ای سودجو می شود.

ایلنا به‌زودی گزارش هایی را در خصوص دست‌های پشت پرده این اقدام منتشر خواهد کرد.

