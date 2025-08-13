به گزارش ایلنا، شهرام منتصری در مراسمی به مناسبت هفتمین سالگرد روز جهانی جنگلبان با اشاره به نقش محوری جنگلبانان در حفظ و صیانت جنگل‌ها و مراتع و زیست بوم دنیا به عنوان گنجینه‌های ارزشمند در میراث فرهنگی کره زمین یاد کرد.

وی گفت: علی رغم خطرات زیادی که برای این قشر زحمتکش وجود دارد و ایثار و از خود گذشتگی که جنگلبانان در حفظ حریم جنگل‌ها و منابع طبیعی انجام می‌دهند، متاسفانه آنگونه که شایسته است از حقوق و مزایای کافی برخوردار نیستند که این امر نیازمند بازنگری ملی است.

فارس رتبه اول وسعت مرتعی و جنگلی کشور را داراست

منتصری با بیان اینکه استان فارس رتبه اول وسعت مرتعی و جنگلی کشور را داراست، افزود: فارس از ۱۲ و ۲ دهم عرصه، ۱۰ میلیون هکتار عرضه منابع طبیعی دارد که ۶۰ درصد آن مراتع و ۱۸ درصد را جنگل ها تشکلیل داده اند.

آتش زدن بقای زمین کشاورزی جرم تلقی می‌شود

وی با بیان اینکه آتش زدن بقای زمین کشاورزی جرم تلقی می‌شود اظهار داشت: متاسفانه همچنان به صورت یک سنت قدیمی، شاهد آتش زدن بقایای زمین‌های کشاورزی هستیم که این امر هم موجب آسیب به محیط زیست و منابع طبیعی شده و هم آلودگی هوا را در بر دارد.

منتصری اظهار کرد: مطابق ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، آتش زدن هرگونه نباتات یا بقایای کشاورزی در مزارع و باغات نزدیک جنگل‌ها و مراتع بدون هماهنگی با جنگلبانی و نظارت جنگلبان ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود که مجازات آن در قانون حدود دو ماه تا یک سال حبس تعزیری می‌باشد.

وی تصریح کرد: از آنجا که متولی این امر سازمان جهاد کشاورزی است قاعدتاً باید تمهیدات و اخطارهای لازم از سوی جهاد کشاورزی انجام شود؛ اما متاسفانه در بیشتر موارد این امر مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد که اگر آتش سرایت کرده و به جنگل و مراتع برسد توسط منابع طبیعی نیز اقدام و اعمال قانون خواهد شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس درادامه با اشاره به اینکه سازمان منابع طبیعی به صورت مستقیم بر صدور مجوزهای معادن نظارت ندارد و در محدوده وظایف این مجموعه نمی‌باشد، عنوان کرد: اگر چه صدور مجوزهای بهره‌برداری از معادن صرفاً توسط ادارات صمت انجام می‌شود؛ اما برای اینکه در محدوده‌ای که معدن به آنها واگذار شده تصرفات بیشتری نداشته باشند یا خارج از محدوده در نظر گرفته شده فعالیتی انجام داده نشود نیروهای منابع طبیعی و جنگلبانان نظارت کرده و هشدارهای لازم صادر و در صورت تخلف اعمال قانون خواهند شد.

در پایان از جنگلبانان نمونه استان و کشوری با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

