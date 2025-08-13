هر چقدر کلام خبرنگار منتقدانه باشد راه گشاتر است

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلال الدین امیری در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار خطاب به خبرنگاران عنوان کرد: شما به زوایای مختلف دانشگاه چراغ بتابانید و مسائل را روشن کنید و ما هم استقبال می‌کنیم.

وی تصریح کرد: هر چقدر جایگاه خبرنگاران پاس داشته شود، بسیاری از فسادها رخ نمی‌دهد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار کرد: جایگاه مطبوعات و رسانه جایگاه ارزنده‌ای است به گونه‌ای که سال هاست در دنیا به آن پرداخته می‌شود.

امیری در بخش دیگری از سخنانش به مسائل حوزه‌ی سلامت استان پرداخت و گفت: ناترازی مالی مهم‌ترین مسئله در دانشگاه علوم پزشکی است که عامل اصلی آن مسائل ساختاری است.

وی ادامه داد: برای رفع مسائل ساختاری باید نوع مدیریت را از دفتری به میدانی تغییر داد و ما هم دنبال این موضوع هستیم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: ضریب محرومیت لرستان ۱/۴۷ است که با افزایش آن بسیاری از مشکلات زیرساختی از جمله ماندگاری کادر درمان، پرداختی‌ها و اعتبارات تخصیصی اصلاح خواهند شد.

امیری گفت: عدم وجود چارت سامانی در برخی از واحدهای تابعه از جمله بیمارستان‌ها یکی دیگر از مشکلاتی است که به دنبال رفع آن هستیم.

وی به برخی از اقدامات انجام شده از زمان حضور در دانشگاه علوم پزشکی لرستان اشاره کرد و گفت: قطعی کردن ۴۷۰ میلیارد تومان در قالب اوراق برای بیمارستان نیایش، ۸ پرداختی پرسنلی و افزایش ارزش افزوده از ۱۰ به ۴۰ میلیارد تومان مهم‌ترین این اقدامات هستند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مورد برخی توقعات خارج از صلاحیت دانشگاه عنوان کرد: همه ما تابع قانون هستیم و باید در راستای آن اقدام کنیم.

امیری در پایان از کمیته برگزاری مراسم روز خبرنگار به خاطر همراهی برای برگزاری این آیین تشکر کرد.

به گزارش ایلنا، در این مراسم که در سالن ابن سینا مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی خرم آباد برگزار شد، با حضور سرپرست دانشگاه، معاون درمان، مدیر حوزه ریاست دانشگاه، معاون نهاد رهبری، رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی، مدیر عامل خانه مطبوعات و مدیر روابط عمومی دانشگاه از خبرنگاران رسانه‌های مختلف از جمله صداوسیما، خبرگزاری‌ها و مطبوعات تجلیل شد.

