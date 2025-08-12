خبرگزاری کار ایران
سراکیپ پلیس آگاهی فراجا اعلام کرد:

شناسایی ۱۲ نفر از متهمان به فروش ارز و اسکناس تقلبی

سراکیپ پلیس آگاهی فراجا در مرز کرمانشاه با اشاره به ایام منتهی به اربعین حسینی از دستگیری مجرمان و برقراری امنیت کامل در این گذرگاه خبر داد و گفت: هیچ گونه گزارش ناامنی ثبت نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه،  سرهنگ کارآگاه محمدرضا افراز با تشریح عملکرد پلیس آگاهی فراجا در مرز کرمانشاه طی بازه زمانی ۴ تا ۱۹ مرداد، اظهار کرد: پلیس آگاهی همانند سالهای گذشته با آمادگی کامل، گشت‌های ویژه و مأموریت‌های محوله، امنیت را در این مرز برقرار کرده و این روند همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به موج تردد زائران افزود: در این مدت یک متهم به هویت معلوم به اتهام استفاده از گذرنامه فرد دیگر، یک دلال ارز و یک سارق قطعات خودرو دستگیر شدند و همچنین یک گذرنامه مفقودی کشف و به مالک تحویل داده شد.

سراکیپ پلیس آگاهی فراجا در مرز کرمانشاه ادامه داد: در این بازه زمانی، تعداد ۲ هزارو ۶۵۲ دستگاه خودرو توسط سامانه‌های پلاک خوان و دستگاه‌های هوشمند پلیس استعلام و پایش شده است علاوه بر این یک سارق قطعات خودرو و یک دلال ارز دیگر نیز شناسایی و بازداشت شدند.

وی بیان کرد: همچنین ۱۲ نفر از متهمان به فروش ارز و اسکناس تقلبی شناسایی و ۲۷ نفر نیز دارای سابقه که در هنگام خروج از کشور محدودیت داشتند کنترل شدند.

سرهنگ افراز تصریح کرد: همکاری نزدیک با سایر یگان‌های انتظامی و راهور برای روان سازی ترافیک ادامه داشته و کارشناسان پلیس آگاهی در بررسی ۱۸ دستگاه موتورسیکلت یا پلاک مخدوش مشارکت داشتند. همچنین تعداد زیادی سارق نیز دستگیر شدند.

وی تأکید کرد: امنیت به طور کامل برقرار است و پلیس آگاهی با گشت‌های ویژه و مستمر در حال گشت زنی است تا زائران و شهروندان در این منطقه احساس امنیت کنند.

سراکیپ پلیس آگاهی فراجا در مرز کرمانشاه در خصوص خدمات این پلیس در این مرز گفت: این خدمت یکی از خدمات مهم و بزرگ است که با بکارگیری توانمندی های متعدد، امنیت مردم را به بهترین شکل تأمین می‌کند با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و افزایش حجم جمعیت عبوری، پلیس آگاهی با تمام توان در حال انجام اقدامات گسترده ای است تا ان شاا... زائران و شهروندان در امنیت کامل این مسیر معنوی را طی کنند.

