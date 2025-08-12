به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حسنعلی اصغری در این جلسه به چالش تراکم بالای دانش‌آموز در برخی مدارس شهر قزوین اشاره کرد و گفت: تراکم جمعیت دانش‌آموزی در مدارس شهر قزوین بسیار بالاست و در ۲۲ مدرسه بالای ۳۵ نفر در هر کلاس داریم.

وی افزود: با وجود اینکه مدارس باید فعالیت تربیتی تا بعد از ظهر داشته باشند، اما به دلیل تراکم بالا مجبور به استفاده از شیفت مخالف هستیم.

دبیر شورای آموزش و پرورش استان قزوین کیفیت‌بخشی به آموزش را اولویت اصلی دانست و بیان کرد: در راستای کیفیت‌بخشی آموزش بسیاری از مسائل ریشه‌ای حل می‌شود. با توجه به اهمیت حوزه آموزش ابتدایی به عنوان پایه تحصیلی هر روز در استان برای ۵۰۰ همکار کارگاه آموزشی برگزار می‌کنیم تا توانمند شوند.

اصغری ادامه داد: امیدوار هستیم با این اقدامات زمینه برای تربیت تمام ساحتی دانش‌آموزان فراهم شود.

انتهای پیام/