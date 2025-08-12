تعطیلی ادارات و بانکهای کرمانشاه در روز چهارشنبه
ادارات و بانکهای استان کرمانشاه، روز چهارشنبه این هفته (۲۲ مرداد) تعطیل خواهد بود
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، جلیل بالایی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه در این خصوص، گفت: به پیشنهاد کمیته مدیریت بهینه انرژی استان و موافقت استاندار کرمانشاه، با هدف کمک به پایداری شبکه و کاهش قطعی برق مشترکان خانگی، تجاری و بخش تولید، روز چهارشنبه ۲۲ مرداد، همه ادارات و دستگاههای اجرایی، بانکها و بیمههای استان، بجز دستگاههای خدماترسان و امدادی، تعطیل خواهند بود.