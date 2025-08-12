وزیر کشور:
رکورد تردد زائران اربعین از خسروی
بیش از ۳.۴ میلیون نفر از مرزهای کشور خارج شدند
وزیر کشور آخرین آمار خروج زائرین اربعین حسینی از مرزهای کشور را سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و تعداد زوار ورودی را دو میلیون نفر اعلام کرد
به گزارش خبرنگار ایلنا از. کرمانشاه، اسکندر مومنی، وزیر کشور، روز سهشنبه ۲۱ مرداد در نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه که در مرز خسروی برگزار شد، با اشاره به تردد حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار زائر اربعین حسینی از مرزهای کشور، گفت: «با توجه به حجم بالای تردد زائران در بازه زمانی کوتاه، باید تلاشهای گستردهای انجام شود تا این برنامه به بهترین نحو مدیریت شود.»
وی افزود: «خوشبختانه دستگاههای اجرایی در این ایام به خوبی پای کار بودهاند و مردم نیز در کنار نیروهای امنیتی و انتظامی همکاری و همراهی خوبی داشتهاند تا امور در فضایی آرام و امن پیش برود.»
وزیر کشور تأکید کرد: «رسانهها نیز نقش مهمی ایفا کرده و تصویر روشنی از تردد زائران به نمایش گذاشتهاند.»
مومنی در ادامه اظهار داشت: «در حال حاضر هیچ معطلی و توقفی در مرزها وجود ندارد، اما برای تسهیل بیشتر تردد زوار در سالهای آینده، باید تعداد گیتها، به ویژه در مرز خسروی، افزایش یابد.»
وی همچنین بر توسعه پارکینگهای مرز خسروی تأکید کرد و گفت: «اگر بخواهیم پذیرش زائران بیشتری را در سالهای آینده داشته باشیم، لازم است زیرساختهای پارکینگ نیز بهطور قابل توجهی گسترش یابد.»
وزیر کشور با بیان اینکه باید از هماکنون برای اربعین سال آینده برنامهریزی کنیم، افزود: «ضروری است از تجربه اربعین امسال و سالهای گذشته آسیبشناسی دقیقی انجام شود تا نقاط قوت تقویت و نقاط ضعف رفع شوند.»
وی در پایان از زائران خواست بازگشت خود به کشور را مدیریت کنند تا در زمینه حمل و نقل و تردد به مشکل برخورد نکنند.