۶۸ درصد مطالبات چایکاران لنگرودی پرداخت شد

به گزارش ایلنا از لنگرود، فرماندار لنگرود در جمع ناظران چای این شهرستان در بخش اطاقور، با بیان اینکه از ابتدای برداشت برگ سبز چای تاکنون حدود ۱۶۲ هزار تن برگ سبز به ارزش ۳۵۲ میلیارد تومان خریداری شده است، گفت: از این مبلغ، ۲۳۹ میلیارد تومان به چایکاران شهرستان پرداخت شده است.

یوسف گلشن افزود: از مبلغ پرداخت‌شده، ۳۴ میلیارد تومان سهم دولت و ۲۰۵ میلیارد تومان نیز سهم کارخانه‌داران چای بوده است.

وی با اشاره به اینکه وضعیت برداشت و پرداخت بهای برگ سبز چای در لنگرود نسبت به سال گذشته بهتر است، اظهار کرد: تاکنون ۶۸ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده، در حالی‌ که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۵۶ درصد بوده است.

فرماندار لنگرود از تمامی کارخانه‌داران چای، استاندار، نمایندگان استان و سازمان چای برای پرداخت سهم دولت و مطالبات چایکاران قدردانی کرد و خاطرنشان ساخت: امیدواریم با تثبیت قیمت مناسب چای خشک، باقی‌مانده مطالبات نیز در موعد مقرر پرداخت شود.

