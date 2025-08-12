رئیس پلیس راهور گیلان:
نیمی از جانباختگان تصادفات گیلان مربوط به روزهای چهارشنبه تا جمعه است
رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به اینکه ۸ محور پرخطر در استان وجود دارد، گفت: نیمی از جانباختگان تصادفات گیلان مربوط به روزهای چهارشنبه تا جمعه است.
به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ جاور صفاری صبح سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت یاد شهدا و ایثارگران و قدردانی از تلاشهای رسانههای متعهد استان بهویژه در پوشش حوادث و فرهنگسازی ایمنی اظهار کرد: بیش از ۱۵ میلیون خودرو در چهار ماهه نخست سال تردد کرده است.
رئیس پلیس راه استان گیلان با اشاره به حجم بالای تردد در محورهای مواصلاتی استان ادامه داد: در چهار ماهه نخست امسال بیش از ۷ میلیون و ۷۶۱ هزار دستگاه خودرو وارد استان شده است و حدود ۷ میلیون و ۶۶۴ هزار دستگاه خودرو از استان خارج شدهاند.
وی با بیان اینکه در مجموع تردد بیناستانی بالغ بر ۱۵ میلیون مورد بوده که نشاندهنده تراکم بالای محورهای ارتباطی استان بهویژه در ایام تعطیل و پایان هفته است، اضافه کرد: ۵۲ درصد از این ترددها از محور جنوب (قزوین- رشت) ۳۲ درصد از محور شرق و ۱۶ درصد از محور غرب (آستارا) انجام شده است.
افزایش تصادفات؛ سهم بالای موتورسواران و عابران
صفاری با اشاره به آمار جانباختگان تصادفات جادهای گفت: در چهار ماهه نخست امسال، ۱۵۱ نفر در تصادفات جان باختهاند و تعداد مصدومان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه ۵۸ درصد از جانباختگان موتورسواران و ۲۴ درصد عابران پیاده و ۳۸ درصد رانندگان خودرو بودهاند گفت: ۳۳ درصد از موتورسواران جانباخته زیر ۳۰ سال و۸۰ درصد درصد از عابران جانباخته بالای ۷۹ سال بودهاند و شاخص جانباختگان موتورسواران بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.
رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به اینکه ۸ محور پرخطر در استان وجود دارد، افزود: ۳۶ درصد از جانباختگان و ۲۷ درصد از مصدومان در همین ۸ محور ثبت شدهاند همچنین ۷۳ درصد از تصادفات در راههای دوخطه و فرعی استان رخ دادهاند.
صفاری در ادامه به اقدامات انجامشده برای کاهش تصادفات اشاره کرد و گفت: توزیع بیش از ۳۰۰ کلاه ایمنی در ۱۳۲ روستای پرتصادف- نصب سامانههای هوشمند کنترل سرعت در محورهای پرتردد- مسدودسازی بازشوهای خطرناک در بزرگراهها- افزایش روشنایی در نقاط کمنور و پرجمعیت- مشارکت فعال صدا و سیما در فرهنگسازی استفاده از کلاه ایمنی و همکاری مراکز درمانی و مرکز ترومای جادهای در کاهش شدت حوادث از مهمترین عوامل کاهش تصادفات رانندگی هستند.
وی با تأکید بر لزوم مشارکت شرکتهای بیمه، فرمانداریها و دستگاههای اجرایی در کاهش تصادفات، گفت: برخورد با عابر پیاده با سرعت بالای ۵۰ کیلومتر احتمال فوت را به شدت افزایش میدهد و باید با نصب سامانههای کنترل سرعت و آموزش عمومی، شدت حوادث را کاهش داد.
رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به رفتارهای پرخطر برخی موتورسواران از جمله حرکت در پیادهروها، دستکاری پلاک و حرکات نمایشی، خواستار برخورد جدیتر با این تخلفات شد و افزود: همه دستگاهها باید در کاهش جانباختگان موتورسواران مشارکت فعال داشته باشند.
صفاری به اجرای گسترده طرحهای ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان، گفت: در چهار ماهه نخست امسال ۱۲۸ مرحله طرح ترافیکی در سطح استان اجرا شده که شامل کنترل کمربند ایمنی، ناوگان حملونقل عمومی، سرعت غیرمجاز، سبقتهای خطرناک و سایر تخلفات حادثهساز بوده است.
رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به ثبت حدود ۱۷ هزار و ۹۸۳ مورد تخلف در این مدت اظهار کرد: ۴۶ درصد از تخلفات ثبتشده از نوع حادثهساز بودهاند.
اجرای ۱۲۸ مرحله طرح ترافیکی در گیلان
وی با بیان اینکه برخورد با تخلفات بهصورت توقف ساعتی و آموزش چهرهبهچهره به رانندگان انجام شده است، گفت: در برخی موارد رانندگان با پذیرش تخلف، آموزشهای لازم را دریافت کردهاند.
رئیس پلیس راه استان گیلان افزود: توقیف ساعتی خودروها در برخی نقاط استان، ضمن ایجاد بازدارندگی موجب افزایش آگاهی رانندگان شده است و حتی برخی از رانندگان با پلیس همکاری کرده و از اقدامات فرهنگی استقبال کردهاند.
صفاری با اشاره به برخورد با تخلفات پلاک خودروها گفت: در ۱۲ مرحله طرح ویژه با خودروهایی که اقدام به پوشاندن یا دستکاری پلاک کردهاند برخورد شده است.
رئیس پلیس راه استان با اشاره به افزایش حجم تردد در روزهای چهارشنبه تا جمعه گفت: ۵۰ درصد از جانباختگان تصادفات در این سه روز رخ میدهند روز جمعه با ۲۰ درصد از کل جانباختگان بیشترین آمار را دارد و در مسیر بازگشت مسافران، بهویژه در آزادراه مجید، شاهد تراکم شدید هستیم که گاهی مجبور به هدایت خودروها در مسیرهای جایگزین میشویم.
صفاری با اشاره به اقدامات زیرساختی در محور سراوان اظهار کرد: با پیگیری استانداری و همکاری راهداری اعتبارات لازم برای اصلاح مسیر تأمین شده است و عملیات اجرایی در محور سراوان آغاز شده و امید است با تکمیل پروژه ایمنی مسیر افزایش یابد.
وی همچنین به مشکلات ناشی از توقف خودروها در حریم جاده اشاره کرد و گفت: برخی رانندگان بدون مجوز قضائی، خودرو را در حاشیه جاده رها میکنند که موجب بروز حوادث میشود و واحدهای گشت راهداری موظف به برخورد با این موارد هستند.
صفاری با تأکید بر لزوم همکاری همه دستگاهها در ارتقای ایمنی جادهها و کاهش تخلفات به پایان رسید. صفاری ابراز امیدواری کرد که با ادامه اجرای طرحهای بازدارنده و اصلاح زیرساختها، شاهد کاهش چشمگیر تصادفات در استان باشیم.