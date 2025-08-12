دادستان گناباد در حادثه تصادف جان باخت

به گزارش ایلنا، محمد زارعی هدک روز سه شنبه افزود:‌ دادستان عمومی و انقلاب گناباد هنگام عزیمت از مشهد به سمت گناباد بر اثر سانحه رانندگی در بزرگراه شهید شوشتری محدوده شهر ملک آباد از توابع شهرستان مشهد به همراه سه نفر از اعضای خانواده اش فوت کرد.

وی با تسلیت فوت دادستان عمومی و انقلاب گناباد ادامه داد:‌ برنامه ها و آیین ترحیم دادستان این شهرستان متعاقب امر اطلاع رسانی می شود.

مرحوم حجت الاسلام حسن علیزاده هفتم مردادماه سال جاری به عنوان دادستان عمومی و انقلاب گناباد معرفی شده بود.

مرکز شهرستان گناباد در فاصله ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.

انتهای پیام/