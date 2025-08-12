تعامل و همدلی پلیس و اصحاب رسانه گامی موثر در تثبیت امنیت جامعه

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار جواد تقوی در آیین تجلیل از مسئولان و خبرنگاران صدا و سیما، اصحاب رسانه، نمایندگان خبرگزاری ها و خبرنگاران فعال استان اردبیل، با تبریک و گرامیداشت روز خبرنگار و تجلیل از مقام شامخ شهدای رسانه اظهار کرد: روز خبرنگار فرصت مغتنمی برای پاسداشت ایثارگری های قلم به دستان و سربازان جبهه جنگ نرم است.

وی با قدردانی از حسن تعامل، همدلی و همکاری شایسته اصحاب رسانه و خبرنگاران با فرماندهی انتظامی استان اردبیل خصوصا معاونت فرهنگی و اجتماعی افزود: این تعامل، گامی موثر و مستحکم در افزایش احساس امنیت فردی و اجتماعی، هدایت و آگاهسازی افکار عمومی، نمایش اقتدار و توانمندی پلیس در ارمغان آوری آرامش برای مردم، پیشگیری هدفمند از جرایم و آسیب های اجتماعی و تثبیت امنیت در جامعه است.

ضرورت تولید محتوا و نشر و بازنشر اخبار امید آفرین

فرمانده انتظامی استان اردبیل بر اهمیت و ضرورت تولید محتوا و نشر و بازنشر اخبار امید آفرین و نشاط آفرین با استفاده از ظرفیت رسانه ها تاکید کرد و گفت: در جنگ 12 روزه تحمیلی رژیم غاصب صیهونیستی علیه کشور عزیزمان، اصحاب رسانه با شایستگی، تبیین و روشنگری منطبق با اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و شرافتمندانه ایفای نقش کرده و سد محمکی در برابر محقق شدن اهداف جنگ شناختی، ترکیبی و عملیات روانی دشمن بودند.

سردار تقوی با اشاره به شجاعت و ایثارگری مجری شبکه خبر، خانم سحر امامی در ایام جنگ تحمیلی 12 روزه و تحسین این شجاعت و غیرت ادامه داد: در ایام جنگ 12 روزه تحمیلی، صدا و سیما به نحو مطلوب و عامه پسندی رسالت رسانه ای خود را انجام و توانست با تولید و پخش برنامه های مختلف، افکار عمومی را با خود همراه ساخته و جلوه‌های اتحاد، همدلی، ولایتمداری، انسجام و پایبندی ملت ایران به آرمان های انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارد.

وی به نقش آفرینی عامه پسند پلیس و تلاش مسئولانه و متعهدانه مسئولان و کارکنان انتظامی استان اردبیل در جنگ تحمیلی 12 روزه و در مسیر تامین امنیت مردم و افزایش احساس آرامش فردی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: پس از صحبت های سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور و پخش از شبکه ملی، مردم استان اردبیل بیش از گذشته مشارکت خوبی با پلیس داشته و با ارائه گزارش های خود، پلیس را در تامین و توسعه امنیت و پیشگیری و مبارزه با ناامنی ها یاری دادند.

سردار تقوی با اشاره به اینکه دشمن در این جنگ به دنبال براندازی نظام اسلامی، تخریب عزت و عظمت ایران، تجزیه و ایجاد ناامنی در کشور و فشار بر مردم بود؛ بیان کرد: در این جنگ دشمن با درایت و هدایت و اقتدار مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، حمایت، مشارکت و حضور حماسی مردم در صحنه ها و نقش آفرینی مسئولانه نیروهای مسلح شکست خورده و فتنه ها و توطئه هایش خنثی و بازنده جنگ ترکیبی و شناختی بود.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با بیان اینکه در طول جنگ تحمیلی 12 روزه 32 ایستگاه ایست و بازرسی با حضور امنیت آفرین پلیس راه اندازی و در نقاط مختلف مسقر شد؛ اظهار کرد: اشرافیت اطلاعاتی و استمرار خدمات انتظامی و قضائی به مردم و برخورد جدی و قانونی با مجرمان و اشخاصی که قصد برهم زدن امنیت مردم را داشتند از اولویت های اساسی پلیس در شرایط ترک درگیری و جنگی جهت جذب رضایت الهی و مردم بصیر و قدرشناس بود.

سردار تقوی از دستگیری 24 تشویش کننده اذهان عمومی و 28 تبعه غیرمجاز در ایام جنگ تحمیلی 12 رزوه و به تعبیر دیگر دفاع مقدس 12 روزه خبر داد و گفت: کمال سپاس و قدردانی را از مردم وفادار و حامی و پشتیبان پلیس در ایام جنگ تحمیلی 12 روزه را دارم.

افزایش 17 درصدی وقوع جرایم سایبری

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش 17 درصدی وقوع جرایم سایبری و افزایش 19 درصدی کشف پرونده های حوزه پلیس فتا در استان اردبیل، از راه اندازی پویش کلیک امن با هدف پیشگیری از جرایم سایبری، کلاهبرداری های اینترنتی و ضررهای مالی خبر داد و افزود: تشدید برخورد با بلاگرها و تارنماها با لحاظ خلاهای قانونی در دستور کار پلیس است.

سردار تقوی با اشاره به شماره تلفن 096380 مرکز امداد و فوریت های سایبری پلیس فتا بیان داشت: ضروری است با هدف پیشگیری از جرایم و آسیب های فضای مجازی سواد رسانه ای ارتقاء یافته و باید ها و نبایدهای سایبری و فضای مجازی ملاحظه و مدنظر ویژه باشد.

فرمانده انتظامی استان اردبیل از کشف نزدیک به 800 کیلو انواع مواد مخدر خبر داد و گفت: پایین آمدن رنج سنی مصرف مواد مخدر و اعتیاد زنگ خطر و تهدیدی برای شور و نشاط و سلامت جامعه بوده؛ لذا اهمیت و ضرورت دارد در مسیر مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری و مقابله با پدیده شوم اعتیاد احساس مسئولیت جمعی و مشارکت اجتماعی داشت.

توقیف خودروی 420 راننده متخلف

سردار تقوی با اشاره به برخورد جدی و قاطع پلیس با رانندگان هنجار شکن و قانون گریز، از توقیف خودروی 420 راننده متخلف خبر داد و افزود: مردم گزارش های خود در رابطه با رانندگان هنجار شکن و قانون گریز را از طریق تماس با تلفن های 110 و 120 به پلیس اطلاع؛ تا بیش از پیش در مسیر تامین امنیت ترافیکی و پیشگیری از حوادث رانندگی و تصادفات اقدام شود.

وی با تاکید بر اهمیت و ضرورت توسعه بزرگراه های استان اردبیل و طرح این موضوع که استان اردبیل فاقد آزاد راه است؛ افزود: 3 تا 4 درصد جاده های استان اردبیل بزرگراه است؛ لذا ضروری است در مسیر پیشگیری از حوادث رانندگی و تصادفات خصوصا" در جاده های شمالی استان، این رقم افزایش یافته و رانندگان نیز خود را موظف و مکلف و مقید به رانندگی قانونمند بدانند.

سردار تقوی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه مردم اردبیل همدل و همگام با خادمان خود در فراجا بوده و این استان با برخورداری از مردمان ولایی و مسئولیت پذیر امنیت پایداری دارد؛ تصریح کرد: از همکاری، همدلی و همگامی شایسته مردم استان اردبیل با پلیس و خادمان خود در مجموعه انتظامی و حمایت و پشتیبانی اعضای شورای تامین از ماموریت های پلیس کمال قدردانی و سپاس را دارم.

