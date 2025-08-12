خبرگزاری کار ایران
محکومیت قضایی یکی از عوامل ایجاد آتش‌سوزی در جنگل‌های اندیکا

کد خبر : 1672778
رئیس اداره منابع و آبخیزداری اندیکا از محکومیت یکی از عوامل آتش‌سوزی جنگل‌های این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، علیرضا احمدی، گفت: پس از وقوع حریق در یکی از جنگل‌های این شهرستان که منجر به خسارت مراتع و درختان بلوط شده بود، بررسی این حادثه با تشکیل پرونده در دستگاه قضایی در دستور کار قرار گرفت. 

علیرضا احمدی افزود: با شناسایی و دستگیری عامل این آتش سوزی و ارائه شکایت در دستگاه قضایی، رای قطعی علیه این متهم صادر و روانه زندان شد.

 

