به گزارش ایلنا از خوزستان، علیرضا احمدی، گفت: پس از وقوع حریق در یکی از جنگل‌های این شهرستان که منجر به خسارت مراتع و درختان بلوط شده بود، بررسی این حادثه با تشکیل پرونده در دستگاه قضایی در دستور کار قرار گرفت.

علیرضا احمدی افزود: با شناسایی و دستگیری عامل این آتش سوزی و ارائه شکایت در دستگاه قضایی، رای قطعی علیه این متهم صادر و روانه زندان شد.

انتهای پیام/