مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس:
نرخ بیکاری سالانه، معیار واقعی سیاستگذاری ها باشد
تشریح ۷ طرح تحولآفرین هفته دولت
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با اشاره به اینکه در سیاستگذاری باید به نرخ بیکاری سالانه توجه شود، نه فصلی، گفت:نرخ بیکاری بر اساس فرآیندهای قانونی و آمارگیری میدانی توسط سازمان آمار ایران اعلام میشود، تعاریف بیکاری بر اساس شرایط کشور مشخص شده و سربازان، دانشجویان و زنان خانهدار در آمار بیکاران لحاظ نمیشوند.
به گزارش ایلنا، سعید بیاری در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به وضعیت تعاونیها در استان اظهار کرد: تاکنون ۱۳ هزار و ۶۸۳ شرکت تعاونی در استان ثبت شده که ۶ هزار و ۷۱۹ شرکت فعال هستند. از ۱۷۰۲ تعاونی مسکن، ۴۹۰ تعاونی فعال بوده و ۴۶ تعاونی مسکن مشکلدار وجود دارد که برای حل مشکلات آنها کارگروه ویژهای با حضور دستگاههای ذیربط شامل مسکن و شهرسازی، استانداری، نظام مهندسی، آب و فاضلاب و برق تشکیل شده و جلسات آن به صورت هفتگی برگزار میشود.
وی افزود: برخی مشکلات تعاونیها به بیش از ۲۰ سال قبل بازمیگردد، اما در تعاونیهای جدید نظارت کامل وجود دارد. همچنین برنامهریزی برای آموزش مدیران و اعضا در دستور کار است تا اعتماد عمومی به بخش تعاون بازگردد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با تاکید بر ارائه خدمات مشاورهای رایگان به کارگران گفت: در فرآیند رسیدگی به دادخواستها، از همان ابتدا با ارسال پیامک و اطلاعرسانی، صفر تا صد مشاورههای لازم به صورت رایگان ارائه میشود تا کارگران ناچار به مراجعه به واسطهها، دلالان و وکلا و پرداخت هزینههای اضافی نباشند.
وی با اشاره به هماهنگی با تشکلهای کارگری و کارفرمایی افزود: بدون استثنا هر ماه یک جلسه مشترک مشورتی با این تشکلها برگزار خواهد شد تا با وحدت رویه، بهترین خدمات به جامعه کار و تلاش ارائه شود.
بیاری ادامه داد: هر جامعهای که قصد موفقیت دارد باید سرمایهگذاری ویژه بر جامعه کار و تلاش داشته باشد. امیدواریم بتوانیم منشأ خیر و برکت برای این قشر شریف و زحمتکش باشیم.
این اداره متولی تعیین نرخ فقر نیست
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با بیان اینکه این اداره متولی تعیین نرخ فقر نیست، گفت: بر اساس تعاریف بینالمللی، فقر مطلق به درآمد کمتر از یک دلار و ۹۰ سنت در روز و فقر نسبی به درآمد کمتر از پنج دلار و ۵۰ سنت در روز اطلاق میشود.
وی با بیان اینکه در استان فارس، دهکهای اول تا سوم نیازمند بیشترین حمایت مالی هستند، خاطرنشان کرد: از تعداد بیش از یک میلیون و ۳۸۱ هزار نفر حدود ۳۴۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد و ۱۶۴ هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند و بیش از ۸۶۰ هزار نفر نیازمند شناسایی و تحت پوشش قرار گرفتن هستند.
بیاری بر ضرورت انسجام سازمانی، برنامهمحوری و استفاده از ظرفیت رسانهها در انعکاس واقعیات و پرهیز از تشویش اذهان عمومی تاکید کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با اشاره به وضعیت اقتصادی و معیشتی موجود، توضیح داد: با وجود مشکلات و اعتراضات اخیر برخی اقشار آسیبپذیر، اقدامات موثری در جهت بهبود شرایط معیشتی و ایجاد اشتغال در استان در حال اجراست.
وی افزود: ما در قالب طرحهای متعددی از جمله طرح سبد کالایی، یارانه معیشتی، خوداشتغالی، سرمایه تعاونی و پرداختهای حمایتی، در تلاش هستیم تا حمایتهای لازم را به اقشار نیازمند ارائه دهیم.
تشریح ۷ طرح تحولآفرین هفته دولت
بیاری در ادامه جلسه، به تشریح ۷ طرح تحولآفرین هفته دولت پرداخت و یادآور شد: اینطرح ها با همکاری بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی در استان فارس تدوین شدهاند که شامل پروژههایی نوآورانه و بومیسازی شده است که تاکنون در سطح کشور سابقه نداشتهاند و هدف آنها رونق اشتغال، توسعه روستایی و توانمندسازی گروههای آسیبپذیر است.
وی ادامه داد: یکی از طرحهای مهم معرفی شده، «ایجاد خانه مهارت روستایی» است که در ۸ شهرستان استان از جمله شیراز، صدرا، بیضا، مرودشت و برخی مناطق دیگر در حال پیگیری است. هدف از این طرح، آموزش مهارتهای فنی و حرفهای به زنان سرپرست خانوار و اقشار آسیبپذیر روستاها است تا از این طریق چرخه اشتغال و کارآفرینی در مناطق روستایی شکل گیرد و درآمدزایی ایجاد شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به اهمیت توجه به جامعه هدف خاص از جمله توان خواهان اشاره کرد و گفت: با توجه به کمبود مراکز آموزشی تخصصی برای توانخواهان در شیراز، برنامهریزی ویژهای برای راهاندازی خانههای مهارت و ایجاد فرصتهای اشتغال برای این افراد در دست اقدام است.
وی افزود: یکی از برنامههای ما برگزاری رویدادهای استارتاپی در روستاها است که با همکاری دانشگاههای آزاد اسلامی، علمی کاربردی و پارکهای علم و فناوری انجام میشود تا جوانان روستایی بتوانند ایدههای خود را ارائه و برای اجرایی شدن آنها تسهیلات دریافت کنند.
تشکیل هستههای تخصصی روانشناسی و آموزش تابآوری در شهرستانها
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات نظارتی بر کارگاههای استان اشاره کرد و گفت: با توجه به وجود بیش از ۲۵۰هزار کارگاه در استان، تلاش شده با افزایش تعداد بازرسین و ایجاد سازوکارهای بازرسی منظم، حوادث ناشی از بینظمی و ضعف ایمنی کاهش یابد.
در ادامه، معاون رفاه و آسیبهای اجتماعی به تشریح اقدامات انجام شده برای مقابله با آسیبهای روانی ناشی از جنگ و بحرانهای منطقهای پرداخت و از تشکیل هستههای تخصصی روانشناسی و برگزاری آموزشهای تابآوری در شهرستانها خبر داد.
وی همچنین درباره اتصال دانشگاههای فنی و حرفهای به مراکز آموزش فنی حرفهای و پارکهای علم و فناوری توضیح داد و گفت: دانشجویان فنی مهندسی با حضور در مراکز آموزش فنی، علاوه بر ارتقاء مهارتهای فنی، با مفاهیم بازار و فروش مهارت آشنا میشوند که این روند موجب افزایش توانمندی آنان در جذب بازار کار میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس بیان کرد: همکاران من در اداره کل، هر یک با انگیزه و تعهد کامل تلاش میکنند تا خدماتی موثر و تاثیرگذار به جامعه ارائه دهند.
سختگیریهای دولت در خصوص مشاغل سخت و زیانآور
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس به سختگیریهای دولت در خصوص مشاغل سخت و زیانآور اشاره کرد و افزود: آمار بازنشستگان این مشاغل بسیار بالا رفته است و اکنون دولت سختگیریهایی انجام میدهد و شرکتهای ارزیابی باید وظایف خود را به درستی انجام دهند تا حقوق به اهلش برسد.
بیاری همچنین مشکلات مربوط به عناوین شغلی را مطرح کرد و گفت: برای مشاغل پیش از ۱۲ سال گذشته هزینههای بالایی برای اصلاح عناوین پرداخت میشود که از نظر اقتصادی توجیهپذیر نیست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس در خصوص تعرفهها و مشکلات مشاغل سخت و زیانآور نیز توضیح داد : قانون حمایت مالی و حقوقی از خبرنگاران وجود ندارد و این شغل ناپایدار است؛ همچنین نظام کارفرمایی حمایتی برای خبرنگاران دیده نشده است.
وی در ادامه به موضوع کیفیت آموزشهای فنی و حرفهای پرداخت و بیان کرد: نظام آموزشی دچار آسیبهایی شده و تعرفههای وضع شده برای آموزشگاهها مشکلاتی ایجاد کرده است. بسیاری از آموزشگاهها مجبورند هزینههای بالایی دریافت کنند که هدف اصلی آموزش یعنی فراهم آوردن فرصت یادگیری آسان را مخدوش کرده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با تأکید بر اهمیت شجاعت مدیریتی گفت: مسئولان باید در تصمیمگیریهای خود شجاع باشند و اجرای قوانین را بدون ترس دنبال کنند.
بیاری در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره تغییر دهکهای درآمدی و معیارهای آن، تصریح کرد: بازنگری در دهکبندیها صورت گرفته و تغییرات عمدتاً به دلیل مسکن، خودرو و تراکنشهای مالی بوده است.
مدیرکل با اشاره به تشکیل تعاونیهای مختلف برای حمایت از خبرنگاران خواستار تشکیل تعاونی مسکن، مصرف و اعتبار برای قشر خبرنگار شد و بیان کرد: این تعاونیها میتواند به بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی این عزیزان کمک کند.