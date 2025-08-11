به گزارش ایلنا از رشت، جلسه شورای شعبه حزب ندای ایرانیان استان گیلان، روز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ با حضور نماینده کمیته تشکیلات و راهبرد حزب، علیرضا سحرخیر، و جمعی از اعضای شورای شعبه استان برگزار شد.

در این نشست که علی بزرگ‌بشر، رضا فرصتی، کامبیز نویدی، سجاد خوشرو، محسن حسن‌بیگی، خشایار امیری، حمید خورسند و خانم نسیم محمدپور حضور داشتند، پس از بحث و تبادل نظر درباره روند جذب نیرو و آغاز دور جدید فعالیت‌های حزب، تصمیمات زیر با اجماع آرا اتخاذ شد:

• هیئت‌رئیسه شعبه استان:

• رئیس شعبه: علی بزرگ‌بشر

• نایب‌رئیس: کامبیز نویدی

• دبیر و سخنگو: نسیم محمدیور

• رؤسای کمیته‌ها:

• کمیته شهرستان‌ها: حمید خورسند

• کمیته تشکیلات: خشایار امیری

• کمیته برنامه‌ریزی: محسن حسن‌بیگی

• کمیته مالی و پشتیبانی: سجاد خوشرو

• نمایندگان حزب در جبهه اصلاحات گیلان:

• علی بزرگ‌بشر

• رضا فرصتی

همچنین مقرر شد طی دو هفته آینده، جلسه شورای مرکزی شعبه استان جهت بررسی و انتخاب رؤسای حوزه‌های شهرستانی و سایر ارکان حزب برگزار شود.

