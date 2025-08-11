خبرگزاری کار ایران
آغاز دور تازه فعالیت‌های حزب ندای ایرانیان در گیلان با انتخاب هیئت‌ رئیسه جدید

علی بزرگ‌بشر رئیس شعبه حزب ندای ایرانیان در گیلان شد.

به گزارش ایلنا از رشت، جلسه شورای شعبه حزب ندای ایرانیان استان گیلان، روز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ با حضور نماینده کمیته تشکیلات و راهبرد حزب، علیرضا سحرخیر، و جمعی از اعضای شورای شعبه استان برگزار شد.

در این نشست که  علی بزرگ‌بشر، رضا فرصتی، کامبیز نویدی، سجاد خوشرو، محسن حسن‌بیگی، خشایار امیری، حمید خورسند و خانم نسیم محمدپور حضور داشتند، پس از بحث و تبادل نظر درباره روند جذب نیرو و آغاز دور جدید فعالیت‌های حزب، تصمیمات زیر با اجماع آرا اتخاذ شد:

• هیئت‌رئیسه شعبه استان:

• رئیس شعبه: علی بزرگ‌بشر

• نایب‌رئیس: کامبیز نویدی

• دبیر و سخنگو: نسیم محمدیور

• رؤسای کمیته‌ها:

• کمیته شهرستان‌ها: حمید خورسند

• کمیته تشکیلات: خشایار امیری

• کمیته برنامه‌ریزی: محسن حسن‌بیگی

• کمیته مالی و پشتیبانی: سجاد خوشرو

• نمایندگان حزب در جبهه اصلاحات گیلان:

• علی بزرگ‌بشر

• رضا فرصتی

همچنین مقرر شد طی دو هفته آینده، جلسه شورای مرکزی شعبه استان جهت بررسی و انتخاب رؤسای حوزه‌های شهرستانی و سایر ارکان حزب برگزار شود.

انتهای پیام/
