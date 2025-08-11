رئیس اداره ایمنی راههای استان خبر داد؛
آغاز اجرای خطکشی گرم در محورهای پرتردد فارس
رئیس اداره ایمنی راههای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای فارس از آغاز طرح خطکشی گرم در محورهای پرتردد و شریانی استان خبر داد و گفت: این روش با دوام و وضوح بیشتر خطوط ترافیکی، نقش مؤثری در کاهش حوادث و هدایت دقیق رانندگان خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، وحید یزدانی امروز دوشنبه، ۲۰ مرداد در نشست با اشاره به اهمیت خطکشی راهها در هدایت وسایل نقلیه و آگاهیبخشی به کاربران جادهای اظهار کرد: اجرای خطکشی به روش گرم در مقایسه با روش سرد، از کیفیت و دوام بیشتری برخوردار است و به دلیل بازتاب بالاتر نور، وضوح خطوط در شرایط کمنور، شب و حتی بارندگی را به طور قابل توجهی افزایش میدهد.
وی افزود: این ویژگیها، احتمال خطای انسانی را کاهش داده و به پیشگیری از وقوع حوادث کمک میکند. به همین منظور، اجرای این روش از محورهای شریانی، محورهای تازه روکش شده و مسیرهای اصلی استان آغاز شده است.
رئیس اداره ایمنی راههای فارس با بیان اینکه پیشتر سالانه حدود هفت هزار کیلومتر خطکشی به روش سرد در استان انجام میشد، گفت: تغییر رویکرد به خطکشی گرم علاوه بر افزایش عمر مفید خطوط و کاهش نیاز به ترمیمهای مکرر، مستقیماً بر ایمنی جادهها و سلامت مسافران اثر مثبت خواهد داشت.
یزدانی تصریح کرد: خطکشی جادهها نه تنها نقش هدایتکننده دارند بلکه به عنوان یک زبان بصری، اطلاعات مهمی مانند حدود مسیر، خطوط اضطراری، گذرگاههای عابر پیاده و مسیرهای عبور را به رانندگان منتقل میکنند و استفاده از روش گرم تضمین میکند که این علائم حیاتی در تمام فصول سال و شرایط آبوهوایی مختلف قابل مشاهده باشند.