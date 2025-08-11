به گزارش ایلنا از خوزستان، مهدی طیبی گفت: پرونده گرانفروشی 20 هزار کیلو برنج داخلی به ارزش 9 میلیارد ریال در شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی شهرستان شوشتر رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: شعبه با توجه به مستندات موجود در پرونده و تایید گرانفروشی برنج، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت 36 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد .

طیبی گفت: بازرسان اداره صمت شهرستان شوشتر در بازدید از یک عمده فروشی این تخلف را کشف و گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

انتهای پیام/