خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان خبر داد:

جریمه‌ی ۳۶ میلیارد ریالی گران‌فروشی برنج در شوشتر

جریمه‌ی ۳۶ میلیارد ریالی گران‌فروشی برنج در شوشتر
کد خبر : 1672384
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان از محکومیت ۳۶ میلیارد ریالی متصدی فروش برنج در شوشتر خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهدی طیبی گفت: پرونده گرانفروشی 20 هزار کیلو برنج داخلی به ارزش 9 میلیارد ریال در شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی شهرستان شوشتر رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: شعبه با توجه به مستندات موجود در پرونده و تایید گرانفروشی برنج، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت 36 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد .

طیبی گفت: بازرسان اداره صمت شهرستان شوشتر در بازدید از یک عمده فروشی این تخلف را کشف و گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور