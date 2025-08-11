مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان خبر داد:
جریمهی ۳۶ میلیارد ریالی گرانفروشی برنج در شوشتر
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان از محکومیت ۳۶ میلیارد ریالی متصدی فروش برنج در شوشتر خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهدی طیبی گفت: پرونده گرانفروشی 20 هزار کیلو برنج داخلی به ارزش 9 میلیارد ریال در شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی شهرستان شوشتر رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: شعبه با توجه به مستندات موجود در پرونده و تایید گرانفروشی برنج، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت 36 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد .
طیبی گفت: بازرسان اداره صمت شهرستان شوشتر در بازدید از یک عمده فروشی این تخلف را کشف و گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.