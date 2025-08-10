آتش سوزی کارگاه تولیدی مبل در مهاباد ۱۲ نفر را راهی بیمارستان کرد
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مهاباد گفت: در آتش سوزی کارگاه تولید مبل دراین شهرستان، ۱۲ نفر از کارگران با علایم مسمومیت به بیمارستان اعزام شدند.
به گزارش ایلنا، سردار فداکار روز یکشنبه اظهار کرد: این آتشسوزی در مسیر جاده مهاباد - میاندوآب و در نزدیکی روستای گرده گروی روی داد.
وی اضافه کرد: آتش سوزی در بخشی از محوطه کارگاه که در آن ضایعات نگهداری می شد روی داده بود و به سایر بخش ها سرایت کرد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مهاباد گفت: با شعله ور شدن آتش، زبانه های آن به انبار چوب هم رسید و با تلاش آتش نشانان از انتقال به کارگاه و انبار مبل جلوگیری شد.
وی اظهار کرد: تعدادی از کارگران که هنگام شعله ور شدن آتش مشغول جابجایی مبل ها بودند، بر اثر دود ناشی از آتش دچار مصدومیت شدند.
وی افزود: تعدادی از کارگران توسط تیم های اورژانس ۱۱۵ در محل مداوا و تعدادی که علایم بیشتری داشتند برای مداوا به بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد اعزام شدند.
وی یادآور شد: وضعیت عمومی مصدومان این حادثه آتش سوزی رو به بهبود گزارش شده است.
هماکنون این سازمان در مهاباد در قالب سه ایستگاه، ۴۲ نفر پرسنل عملیاتی و با برخورداری از هشت دستگاه خودرو سبک و نیمه سنگین، عملیات امداد و نجات و اطفای حریق را انجام میدهد.