آتش سوزی کارگاه تولیدی مبل در مهاباد ۱۲ نفر را راهی بیمارستان کرد

به گزارش ایلنا، سردار فداکار روز یکشنبه اظهار کرد: این آتش‌سوزی در مسیر جاده مهاباد - میاندوآب و در نزدیکی روستای گرده گروی روی داد.

وی اضافه کرد: آتش سوزی در بخشی از محوطه کارگاه که در آن ضایعات نگهداری می شد روی داده بود و به سایر بخش ها سرایت کرد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مهاباد گفت: با شعله ور شدن آتش، زبانه های آن به انبار چوب هم رسید و با تلاش آتش نشانان از انتقال به کارگاه و انبار مبل جلوگیری شد.

وی اظهار کرد: تعدادی از کارگران که هنگام شعله ور شدن آتش مشغول جابجایی مبل ها بودند، بر اثر دود ناشی از آتش دچار مصدومیت شدند.

وی افزود: تعدادی از کارگران توسط تیم های اورژانس ۱۱۵ در محل مداوا و تعدادی که علایم بیشتری داشتند برای مداوا به بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد اعزام شدند.

وی یادآور شد: وضعیت عمومی مصدومان این حادثه آتش سوزی رو به بهبود گزارش شده است.

هم‌اکنون این سازمان در مهاباد در قالب سه ایستگاه، ۴۲ نفر پرسنل عملیاتی و با برخورداری از هشت دستگاه خودرو سبک و نیمه سنگین، عملیات امداد و نجات و اطفای حریق را انجام می‌دهد.