خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آتش سوزی کارگاه تولیدی مبل در مهاباد ۱۲ نفر را راهی بیمارستان کرد

آتش سوزی کارگاه تولیدی مبل در مهاباد ۱۲ نفر را راهی بیمارستان کرد
کد خبر : 1672276
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مهاباد گفت: در آتش سوزی کارگاه تولید مبل دراین شهرستان، ۱۲ نفر از کارگران با علایم مسمومیت به بیمارستان اعزام شدند.

به گزارش ایلنا، سردار فداکار روز یکشنبه اظهار کرد: این آتش‌سوزی در مسیر جاده مهاباد - میاندوآب و در نزدیکی روستای گرده گروی روی داد.

وی اضافه کرد: آتش سوزی در بخشی از محوطه کارگاه که در آن ضایعات نگهداری می شد روی داده بود و به سایر بخش ها سرایت کرد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مهاباد گفت: با شعله ور شدن آتش، زبانه های آن به انبار چوب هم رسید و با تلاش آتش نشانان از انتقال به کارگاه و انبار مبل جلوگیری شد.

وی اظهار کرد: تعدادی از کارگران که هنگام شعله ور شدن آتش مشغول جابجایی مبل ها بودند، بر اثر دود ناشی از آتش دچار مصدومیت شدند.

وی افزود: تعدادی از کارگران توسط تیم های اورژانس ۱۱۵ در محل مداوا و تعدادی که علایم بیشتری داشتند برای مداوا به بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد اعزام شدند.

وی یادآور شد: وضعیت عمومی مصدومان این حادثه آتش سوزی رو به بهبود گزارش شده است.

هم‌اکنون این سازمان در مهاباد در قالب سه ایستگاه، ۴۲ نفر پرسنل عملیاتی و با برخورداری از هشت دستگاه خودرو سبک و نیمه سنگین، عملیات امداد و نجات و اطفای حریق را انجام می‌دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور