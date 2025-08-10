خبرگزاری کار ایران
چهار شرور مسلح در سراوان دستگیر شدند

چهار شرور مسلح در سراوان دستگیر شدند
کد خبر : 1672148
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: در پی درگیری افراد مسلح با پلیس در بامداد امروز (یکشنبه ۱۹ مرداد) در شهرستان سراوان، چهار شرور دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس، سردار محمدرضا اسحاقی افزود: در این حادثه، پلیس سراوان موفق به هلاکت سه شرور مسلح و کشف و ضبط یک قبضه اسلحه کلاشینکف، یک قبضه کلت کمری به‌همراه مهمات مربوطه و توقیف ۲ دستگاه خودرو از اشرار شد و چهار نفر از اشرار نیز دستگیر شدند.

وی بیان کرد: پلیس با همه توان در مقابل شرارت های اشرار خودفروخته ایستاده است و از هیچ کوششی در جهت تامین امنیت مردم فروگذار نخواهد کرد.

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان صبح امروز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: حافظان امنیت در سطح شهرستان سراوان در حال گشت زنی بودند که مورد حمله ناجوانمردانه مسلحانه افراد مسلح واقع شدند.

بر اساس این اطلاعیه، ماموران انتظامی در پاسخ، سه نفر از مهاجمان مسلح را به هلاکت رساندند و به تعقیب بقیه افراد مهاجم پرداختند.

در این اطلاعیه آمده است: همچنین یک نفر از نیروهای پلیس در درگیری شهید و یک نفر دیگر نیز مجروح شد.

شهرستان مرزی سراوان در ۳۴۷ کیلومتری جنوب شرق زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان است.

