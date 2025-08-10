به گزارش ایلنا، سردار عزیزاله ملکی در قرارگاه کاهش تصادفات فرماندهی انتظامی استان فارس، اظهار داشت: علی رغم تلاشهای شبانه روزی کارکنان پلیس راهور و پلیس راه در راستای کاهش حوادث رانندگی، همچنان شاهد وقوع حوادث رانندگی هستیم که باید با برنامه ریزی های مطلوب در پی کاهش بیش از پیش این حوادث باشیم.

وی با بیان اینکه آمار استان فارس در حوزه تصادفات رانندگی و میزان جانباختگان و مجروحان در آمار کشور تأثیر گذار است، گفت: برخورد با تخلفات حادثه ساز در محورهای مواصلاتی و به تبع آن کاهش جانباختگان این حوادث مورد تأکید و به صورت ویژه در دستورکار قرار دارد.

فرمانده انتظامی استان فارس در پایان ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات شبانه روزی مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی، بر برخورد قاطع با خودروهای شوتی و تغییر وضعیت، حضور محسوس پلیس در محورهای مواصلاتی و انضباط ترافیکی تأکید کرد.

در ابتدای این جلسه، روسای پلیس راهور، پلیس راه شمالی و پلیس راه جنوبی استان فارس، گزارشی از اقدامات و عملکرد حوزه های خود را ارائه دادند.

انتهای پیام/