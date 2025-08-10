خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی فارس تاکید کرد؛

برخورد با تخلفات حادثه ساز در محورهای مواصلاتی

برخورد با تخلفات حادثه ساز در محورهای مواصلاتی
کد خبر : 1672104
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی استان بر برخورد قاطع پلیس با تخلفات حادثه ساز در محورهای مواصلاتی تأکید کرد.

  به گزارش ایلنا، سردار عزیزاله ملکی در قرارگاه کاهش تصادفات فرماندهی انتظامی استان فارس، اظهار داشت: علی رغم تلاشهای شبانه روزی کارکنان پلیس راهور و پلیس راه در راستای کاهش حوادث رانندگی، همچنان شاهد وقوع حوادث رانندگی هستیم که باید با برنامه ریزی های مطلوب در پی کاهش بیش از پیش این حوادث باشیم.

وی با بیان اینکه آمار استان فارس در حوزه تصادفات رانندگی و میزان جانباختگان و مجروحان در آمار کشور تأثیر گذار است، گفت: برخورد با تخلفات حادثه ساز در محورهای مواصلاتی و به تبع آن کاهش جانباختگان این حوادث مورد تأکید و به صورت ویژه در دستورکار قرار دارد.

فرمانده انتظامی استان فارس در پایان ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات شبانه روزی مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی، بر برخورد قاطع با خودروهای شوتی و تغییر وضعیت، حضور محسوس پلیس در محورهای مواصلاتی و انضباط ترافیکی تأکید کرد.

در ابتدای این جلسه، روسای پلیس راهور، پلیس راه شمالی و پلیس راه جنوبی استان فارس، گزارشی از اقدامات و عملکرد حوزه های خود را ارائه دادند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور