تردد زوار از مرز خسروی از ۵۰۰ هزار نفر گذشت
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه، از تردد بیش از ۷۴ هزار نفر از پایانه مرزی خسروی در روز گذشته (شنبه، ۱۸ مرداد) خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، یزدان خسروی، با اشاره به تردد ۷۴ هزار و ۶۱۳ نفر از مرز خسروی در روز گذشته، گفت: از این تعداد ۴۲ هزار و ۷۵۷ زائر از مرز خارج شده و ۳۱ هزار و ۸۵۶ نفر هم از این پایانه مرزی وارد کشور شدند.
وی مجموع تردد صورت گرفته از پایانه مرزی خسروی از ابتدای ماه صفر تا پایان روز گذشته را ۵۱۸ هزار و ۳۵۳ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۴۲۰ هزار و ۴۹۶ نفر از مرز خسروی خارج شده و ۹۷ هزار و ۸۵۷ نفر نیز از این مرز به کشور وارد شدهاند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه با بیان اینکه به تدریج شاهد پیک برگشت زوار از مرز خسروی هستیم، یادآور شد: خوشبختانه روند ورود و خروج زوار از پایانه خسروی بدون وقفه و مشکل در حال انجام است.
خسروی از آمادگی تمامی امکانات و زیرساختها برای موج بازگشت زوار اربعین یاد کرد و ادامه داد: تمامی ناوگان حمل و نقل نیز چه در مسیر رفت و چه برگشت زوار پای کار هستند.
وی از زائرین خواست تردد خود از مرز خسروی را به روزهای پایانی موکول نکنند و خاطرنشان کرد: آمادهباش راهداری تا پایان موج بازگشت زوار ادامه دارد.