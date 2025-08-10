تردد زوار از مرز خسروی از ۵۰۰ هزار نفر گذشت

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، یزدان خسروی، با اشاره به تردد ۷۴ هزار و ۶۱۳ نفر از مرز خسروی در روز گذشته، گفت: از این تعداد ۴۲ هزار و ۷۵۷ زائر از مرز خارج شده و ۳۱ هزار و ۸۵۶ نفر هم از این پایانه مرزی وارد کشور شدند.

وی مجموع تردد صورت گرفته از پایانه مرزی خسروی از ابتدای ماه صفر تا پایان روز گذشته را ۵۱۸ هزار و ۳۵۳ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۴۲۰ هزار و ۴۹۶ نفر از مرز خسروی خارج شده و ۹۷ هزار و ۸۵۷ نفر نیز از این مرز به کشور وارد شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با بیان اینکه به تدریج شاهد پیک برگشت زوار از مرز خسروی هستیم، یادآور شد: خوشبختانه روند ورود و خروج زوار از پایانه خسروی بدون وقفه و مشکل در حال انجام است.

خسروی از آمادگی تمامی امکانات و زیرساخت‌ها برای موج بازگشت زوار اربعین یاد کرد و ادامه داد: تمامی ناوگان حمل و نقل نیز چه در مسیر رفت و چه برگشت زوار پای کار هستند.

وی از زائرین خواست تردد خود از مرز خسروی را به روزهای پایانی موکول نکنند و خاطرنشان کرد: آماده‌باش راهداری تا پایان موج بازگشت زوار ادامه دارد.

انتهای پیام/