در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

ضرورت امروز کشور انسجام، وحدت و یکپارچگی است

نماینده مردم گرگان وآق قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: ضرورت امروز کشور انسجام، وحدت و یکپارچگی است و رسانه‌ها باید اقدامات دولت عمرانی و زیرساختی را اطلاع‌رسانی کنند.

رمضانعلی سنگدوینی با حضور درخبرگزاری ایلنای گلستان اظهار کرد: موضوع ناترازی انرژی این روزها به یکی از موضوعات مهم اقتصادی و صنعتی کشور تبدیل شده است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، اعم از توسعه نیروگاه‌های جدید، بهینه‌سازی شبکه انتقال در دستور کار دولت باشد. 

وی ادامه داد: در اینجا بخش خصوصی نقش بسیار مهمی در رفع مشکلات و توسعه دارد. دولت در اینجا باید بیشتر به بخش خصوصی کمک کند تا ظرفیت‌های خود را به میدان بیاورد و در این شرایط است که مشکلات اقتصادی کشور کاهش پیدا  می  کند. 

سنگدوینی  بیان کرد: در این شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه مردم و به‌ویژه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی  مشکلات معیشتی و اقتصادی زیادی دارند. دولت و نمایندگان مجلس باید توجه  ویژه‌ای به اقشار آسیب‌پذیر داشته  باشند. 

وی بیان کرد: گلستان پیشتاز در تامین امنیت غذایی کشور است و در زمینه تولید مرغ، ۱۱.۳ درصد از تولید کشور و محصولات استراتژیک مانند گندم، جو،  کلزا، برنج، میوه‌جات و آبزی‌پروری نیز نقش بسیار مهمی داریم. 

وی بیان کرد: در زمینه گردشگری، احداث تله‌کابین گرگان به‌عنوان یکی از مطالبات جدی مردم مطرح است که هنوز  به سرانجام نرسیده است. دولت باید پروژه‌های  بزرگ گردشگری در استان و گرگان به سرانجام برساند ودر این شرایط شاهد رشد و شکوفایی خواهیم بود.

