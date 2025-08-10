ضرورت امروز کشور انسجام، وحدت و یکپارچگی است

رمضانعلی سنگدوینی با حضور درخبرگزاری ایلنای گلستان اظهار کرد: موضوع ناترازی انرژی این روزها به یکی از موضوعات مهم اقتصادی و صنعتی کشور تبدیل شده است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، اعم از توسعه نیروگاه‌های جدید، بهینه‌سازی شبکه انتقال در دستور کار دولت باشد.

وی ادامه داد: در اینجا بخش خصوصی نقش بسیار مهمی در رفع مشکلات و توسعه دارد. دولت در اینجا باید بیشتر به بخش خصوصی کمک کند تا ظرفیت‌های خود را به میدان بیاورد و در این شرایط است که مشکلات اقتصادی کشور کاهش پیدا می کند.

سنگدوینی بیان کرد: در این شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه مردم و به‌ویژه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی مشکلات معیشتی و اقتصادی زیادی دارند. دولت و نمایندگان مجلس باید توجه ویژه‌ای به اقشار آسیب‌پذیر داشته باشند.

وی بیان کرد: گلستان پیشتاز در تامین امنیت غذایی کشور است و در زمینه تولید مرغ، ۱۱.۳ درصد از تولید کشور و محصولات استراتژیک مانند گندم، جو، کلزا، برنج، میوه‌جات و آبزی‌پروری نیز نقش بسیار مهمی داریم.

وی بیان کرد: در زمینه گردشگری، احداث تله‌کابین گرگان به‌عنوان یکی از مطالبات جدی مردم مطرح است که هنوز به سرانجام نرسیده است. دولت باید پروژه‌های بزرگ گردشگری در استان و گرگان به سرانجام برساند ودر این شرایط شاهد رشد و شکوفایی خواهیم بود.

انتهای پیام/